Среда, 23 мая: на востоке нужно ждать грозы

Новости Латвия | 23 мая 2018 | 08:12

Сегодня в восточной части страны пройдут грозы с ливнями, прогнозируют метеорологи.

С утра местами возможен туман. Ветер слабый, но во время грозы будет становиться порывистым. Днем воздух прогреется до +17...+23 градусов. Погода ожидается переменно-облачная, но в Видземе, Латгалии и Селии небо укутают кучевые дождевые облака. Кроме ливней, в указанных регионах во время грозы возможен град и шквальный ветер.

В Риге днем облака рассеются, будет преимущественно ясно, ветер слабый. До +20..+21 градуса.

LSM