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Новости Культура | 22 мая 2018 | 23:27
Белорусы приглашают на яркий весенний концерт!
В пятницу, 25 мая 2018 года, в 18.00, в концертном зале Дома Единства пройдет праздничный концерт «Сундук белорусских сокровищ», которым завершатся традиционные майские Дни белорусской культуры в Даугавпилсе, организованные Даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК).
Ярким музыкальным аккордом Дней белорусской культуры станет концерт «Сундук белорусских сокровищ». Это продолжение проекта ЦБК к 100-летию Латвийской Республики. В этот раз из белорусского сундука достанут красивые тканые ковры и покрывала (дываны). Ими утепляли или украшали избы и особняки. Ковры и покрывала были не только показателем достатка семьи, но и предметом декоративно-прикладного искусства, поскольку их изготовление – это длительная, кропотливая, ручная работа.
На театрализованно-музыкальном представлении зрителей своими песнями, танцами, театрализованными сценками порадуют местные белорусские коллективы: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка», ансамбль аккордеонистов «Квитнеючы май».
По многолетней традиции, белорусов поздравят центры русской, польской, украинской культуры, ведь май в Даугавпилсе проходит под знаком Дней славянской культуры. Дальние гости и друзья Дней белорусской культуры – белорусский ансамбль «Завируха» из Екабпилса и солисты из Миор (Беларусь).
Сердечно приглашаем всех желающих на концерт «Сундук белорусских сокровищ», который пройдет в пятницу, 25 мая 2018 года, в 18.00, в концертном зале Дома Единства (Даугавпилс, ул.Ригас, 22а).
Вход свободный.
На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосъемка.
Центр белорусской культуры
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