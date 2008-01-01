Белорусы приглашают на яркий весенний концерт!

Новости Культура | 22 мая 2018 | 23:27

ЦБК ЦБК

В пятницу, 25 мая 2018 года, в 18.00, в концертном зале Дома Единства пройдет праздничный концерт «Сундук белорусских сокровищ», которым завершатся традиционные майские Дни белорусской культуры в Даугавпилсе, организованные Даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК).

Ярким музыкальным аккордом Дней белорусской культуры станет концерт «Сундук белорусских сокровищ». Это продолжение проекта ЦБК к 100-летию Латвийской Республики. В этот раз из белорусского сундука достанут красивые тканые ковры и покрывала (дываны). Ими утепляли или украшали избы и особняки. Ковры и покрывала были не только показателем достатка семьи, но и предметом декоративно-прикладного искусства, поскольку их изготовление – это длительная, кропотливая, ручная работа.

На театрализованно-музыкальном представлении зрителей своими песнями, танцами, театрализованными сценками порадуют местные белорусские коллективы: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка», ансамбль аккордеонистов «Квитнеючы май».

По многолетней традиции, белорусов поздравят центры русской, польской, украинской культуры, ведь май в Даугавпилсе проходит под знаком Дней славянской культуры. Дальние гости и друзья Дней белорусской культуры – белорусский ансамбль «Завируха» из Екабпилса и солисты из Миор (Беларусь).

Сердечно приглашаем всех желающих на концерт «Сундук белорусских сокровищ», который пройдет в пятницу, 25 мая 2018 года, в 18.00, в концертном зале Дома Единства (Даугавпилс, ул.Ригас, 22а).

Вход свободный.

На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосъемка.

Центр белорусской культуры