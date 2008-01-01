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Новости Культура | 22 мая 2018 | 20:33

В Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

26 мая в Даугавпилсе пройдёт фестиваль народных детских танцев “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”. Примечательно, что это грандиозное мероприятие – одно из тех, которое посвящено столетию Латвии.

Это будет большое и красивое представление, в котором примут участие юные танцоры из всех уголков Латвии.
Концерты начнутся на ул. Ригас в 11.30 и продолжатся до 14.00. Сцены танцевальных программ будут установлены на площади Единства, в саду скульптур и на перекрёстке улиц Ригас и Алеяс.
Главная пешеходная улица города будет объята детским танцем и каждый прохожий сможет проникнуться его атмосферой.
В 16.00 на площади Единства начнётся церемония открытия Фестиваля, после чего последует Праздничное шествие в Ледовый холл, где в 17.00 начнётся Центральный концерт фестиваля.

Можем гордиться, что в субботу наш город зазвучит ритмами народного танца.
Будем отзывчивыми и внимательными и не забудем, что наши гости – танцоры – дети.
Информация о мероприятии доступна на страничке www.jauniba.lv
Информация об ограничениях движения транспорта в центре города 26 мая – на домашней странице Думы www.daugavpils.lv

Daugavpils.lv

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