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Новости Культура | 22 мая 2018 | 20:31
В Ночь музеев Даугавпилсский краеведческий и художественный музей посетило 5 000 человек
19 мая 2018 года в Даугавпилсе уже в 13-й раз прошла международная акция «Ночь музеев». В год столетия Латвии, отдавая почести создателям и хранителям колыбелей, во время мероприятия «Здесь судьбоносная река веками колыбельную поет» в музее рассказывали историю Даугавпилса в водовороте времени.
Около 5 000 человек, распахнувших двери музея в этот вечер, смогли не только осмотреть все экспозиции и выставки, но и сделать ангелочков на творческой мастерской «Сказки старинной колыбели», «примерить» наряды конца 19 – начала 20 века, встретиться с настоящим привидением и дамами из прошлого, а так же пережить многие другие чудеса Ночи музеев.
В течение всего вечера, с 19.00 до полуночи, в музейном дворике проходил концерт, во время которого традиционно чествовались друзья музея. Приза «Друг музея» за многолетнее сотрудничество удостоились историк, краевед, директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» Иосиф Рочко и художник Петр Худобченок, а 10-я средняя школа получила звание «Друг музея» за активное участие в музейных мероприятиях и продуктивное сотрудничество в сохранении исторической памяти. Благодарственные грамоты за многолетнюю поддержку мероприятия «Ночь музеев» были вручены предприятиям, которые уже несколько лет подряд снабжают сладкими призами юных участников концерта: AS «Latvijas Maiznieks», SIA «Dvinska plus», SIA «Vilna» и SIA «Latsweets».
Зрителей концерта ожидала интересная и насыщенная программа: за гала-концертом конкурса маленьких исполнителей «Pīks un Pīka», традиционно открывающим программу «Ночи музеев», последовало выступление творческих коллективов центра «Jaunība», вокальной студии «Vālodzīte», танц-шоу группы «Elegance» и Латгальского джазового клуба-студии. Настоящим украшением концерта стало выступление талантливой певицы Инны Кралики, проникновенный голос которой заставил содрогнуться сердца всех слушателей. А в завершении вечера последовало выступление гостей из далекой Лиепаи – ансамбль колокольчиков «Campanella» заполнил дворик магическими перезвонами, в которых угадывались как любимые латгальские народные песни, так и произведения из мировой коллекции классики.
Музей благодарит за поддержку в организации и проведении мероприятия Даугавпилсскую городскую думу, SIA «Labiekārtošana-D» и Управление коммунального хозяйства.
До встречи в «Ночь музеев - 2019»!
Daugavpils.lv
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