Успехи сборной Латвии должны вернуть людям веру в хоккей, уверен ее капитан

Новости Спорт | 22 мая 2018 | 20:29

«Верю, что этот чемпионат мира вернул хоккейную эйфорию», — заявил в интервью LTV капитан сборной Латвии Роберт Букартс.

Братья Роберт и Рихрад Букартсы рассказали, что после соревнований ощущения отличные. Больше нет негатива со стороны болельщиков, как это было раньше, особенно в связи с неудачами рижского «Динамо». Успехи сборной должны вернуть людям веру в хоккей и, возможно, это поможет «Динамо», признает Роберт.

На вопрос, была ли игра в четвертьфинале против Швеции, которая закончилась для наших хоккеистов поражением со счетом 2:3, самой сложной, Роберт ответил: «Нет. Ребята наслаждались хоккеем».

О том, что он станет капитаном команды, Роберт узнал незадолго до начала турнира. Это была большая ответственность, но хоккеист был готов показать пример молодым. «Роберт всегда был примером. Он уделял внимание каждой вещи, каждому нюансу. Классно, когда есть такой лидер, у которого можно учиться», — говорит его брат Рихард.

Братья отметили, что в прошлом году чемпионат был легче. В этот раз график был тяжелее. Одним из факторов успеха был прогресс команды от игры к игре.

Говоря о Хартли, Роберт отметил, что в прошлом году у него был более индивидуальный подход к игрокам, он больше говорил, обсуждал личные вещи. В этом году было легче тем ребятам, которые играли на прошлом чемпионате и знали требования тренера, что надо выкладываться на 150%.

LSM