Латвийцам позволят решить, что сделать с пенсией второго уровня

Новости Латвия | 22 мая 2018 | 20:28

Жители Латвии смогут сами выбрать, какой будет судьба накоплений на втором пенсионном уровне — деньги можно будет в том числе и оставить в наследство. Такой компромиссный вариант лучшим во вторник, 22 мая, признала Парламентская бюджетная комиссия. Однако на рассмотрение в Сейм документ не подали, поскольку еще требуется оговорить несколько деталей, сообщает Latvijas Radio.

В данный момент в случае, если человек умирает до достижения пенсионного возраста, средства, которые он накопил на втором пенсионном уровне, уходят в государственный социальный бюджет. Если у умершего есть иждивенцы, сумму используют для начисления пособия по потере кормильца.

Год назад партия «От сердца Латвии» предложила изменить закон, позволив собранные на втором пенсионном уровне средства выплачивать близким умершего. Том Крейцбергс, исполнительный директор общества Indexo, начал сбор подписей в пользу инициативы. За пару месяцев она получила поддержку более 10 тысяч человек — достаточно, чтобы попасть на стол к депутатам.

«Во-первых, это защищает семью. Во-вторых, это поощряет более серьезное отношение человека к своим пенсионным накоплениям, поскольку мы ежедневно часто сталкиваемся с тем, что человек сам ничего не знает о своем втором пенсионном уровне»,

— указал Крейцбергс.

Министерство благосостояния предложило другой вариант: человек может сам выбрать, оставить ли накопления в наследство, перечислить в качестве пенсионного капитала другому человеку или использовать для выплаты пособия по потере кормильца.

На заседании такую возможность поддержали и депутаты, и Ассоциация коммерческих банков, и другие заинтересованные стороны.

Парламентский секретарь Минблага Карина Плока подчеркнула — министерство не за и не против наследования пенсии второго уровня, но есть несколько вопросов.

«Поскольку мы понимаем проблемы, которые есть у сегодняшних пенсионеров, с нашей точки зрения, надо работать над улучшением положения тех, кто уже вышел на пенсию. И вопрос у нас такой — как этот законопроект улучшит положение нынешних пенсионеров».

Депутаты пока не передали проект на второе чтение, поскольку предложение еще необходимо переработать в юридический текст. Кроме того, возможно, придется вносить поправки и в другие законы.

Министерству финансов дали задание подсчитать, во сколько инициатива обойдется госбюджету. Янис Вуцанс, глава комиссии, уверен, что влияние не будет большим.

«Сама суть инициативы такова — поощрять людей, чтобы они больше могли платить в пенсионные фонды второго уровня, чтобы люди также активнее выходили из зоны теневой экономики», — указал он.

Пока не решено, с какого года поправки к закону могли бы вступить в силу. Вуцанс рассказал, что выбор стоит между 2019 и 2020 годом.

У Государственного агентства социального страхования есть сомнения, что со следующего года удастся технически обеспечить наследование второго пенсионного уровня. Все спорные вопросы депутаты надеются разрешить до окончания весенней сессии Сейма.

Беднее всех живут женщины-пенсионеры, которые занимались домашними делами и полагались только на зарплату мужа, а после его смерти остались с маленькой суммой денег, заявил ранее депутат Мартиньш Шицс.

Если разрешить передавать по наследству накопления на втором пенсионном уровне, то государство будет терять около 6-7 миллионов евро ежегодно, указала в интервью LTV лектор Факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета (ЛУ) Лига Лейтане.

Ранее, как сообщал Rus.Lsm.lv, представители Минфина высказались за такую возможность.

«Да, мы принципиально поддерживаем. Но с условием, что эти ресурсы останутся внутри (пенсионной) системы. То есть они не будут выплачены единоразово, как «денежный мешок на голову», а останутся внутри системы и будут присоединены к существующим счетам. То есть их получат наследники или супруги. По подсчетам Министерства благосостояния, речь идет о сумме примерно в 8 миллионов в 2017 году», — пояснил руководитель Отдела фискального анализа и прогнозирования Министерства финансов Юрий Кабаков

LSM