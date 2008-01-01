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Новости Латвия | 22 мая 2018 | 08:13

Вторник, 22 мая: и дожди, и пожароопасность

Сегодня, по прогнозу метеорологов, будет прохладнее, чем накануне, кое-где пройдут дожди и даже грозы. Тем не менее, «желтое» предупреждение по повышенной пожароопасности в лесах метеоцентр сохранил в силе для Рижского региона — вплоть по 23 мая включительно.

Погода ожидается облачная, временами с прояснениями. Территорию Латвии пересекает зона кучевых дождевых облаков, возможны грозы с ливнями, во время которых ветер будет порывистым.

Температура воздуха +18…+22 градуса, на Курземском взморье прохладнее.в сего +15…+19, на севере Видземе до +23.

В Риге облачно, временами с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется только до +19...+21 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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