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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия. Это даже может оказаться опасным, постарайтесь не утонуть.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 мая 2018 | 08:13
Вторник, 22 мая: и дожди, и пожароопасность
Сегодня, по прогнозу метеорологов, будет прохладнее, чем накануне, кое-где пройдут дожди и даже грозы. Тем не менее, «желтое» предупреждение по повышенной пожароопасности в лесах метеоцентр сохранил в силе для Рижского региона — вплоть по 23 мая включительно.
Погода ожидается облачная, временами с прояснениями. Территорию Латвии пересекает зона кучевых дождевых облаков, возможны грозы с ливнями, во время которых ветер будет порывистым.
Температура воздуха +18…+22 градуса, на Курземском взморье прохладнее.в сего +15…+19, на севере Видземе до +23.
В Риге облачно, временами с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется только до +19...+21 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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