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Новости Общество | 21 мая 2018 | 18:22

В Даугавпилсской региональной больнице занятия провёл профессор медицины из Вашингтонского Университета

Врачи, да и вообще все медицинские работники относятся к той группе профессий, представители которых учатся всю жизнь. С того момента, как Даугавпилсская региональная больница стала клинической базой Университета имени Страдиня, процесс обучения врачей стал доступней.

Появилась возможность приглашать иностранных профессоров к себе в клинику, для того, чтобы на месте обсудить профессиональные вопросы, получить бесценный опыт, перенять новые методики и технологии лечения.

17 мая в Даугавпилсской региональной больнице прошли теоретические и практические занятия. Вёл их профессор Вашингтонского Университета, медицинский директор детской клиники интенсивной терапии Метью Голдсмит. Тема – неотложные состояния в педиатрии.

 Вопросов у специалистов действительно было много. Несмотря на то, что лекция, да и практическое занятие шли на английском языке, было понятно, что наши доктора, что называется, в теме, следят за мировыми достижениями медицинской науки, отлично ориентируются в предложенных профессором ситуациях и клинических случаях.

Методическое и научное сотрудничество нашей больницы и Университета Страдиня продолжится. Впереди врачей и медсестёр ждут новые семинары и практические занятия ведущих мировых специалистов в медицине.

Daugavpils.lv

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