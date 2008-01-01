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Новости Общество | 21 мая 2018 | 18:22
В Даугавпилсской региональной больнице занятия провёл профессор медицины из Вашингтонского Университета
Врачи, да и вообще все медицинские работники относятся к той группе профессий, представители которых учатся всю жизнь. С того момента, как Даугавпилсская региональная больница стала клинической базой Университета имени Страдиня, процесс обучения врачей стал доступней.
Появилась возможность приглашать иностранных профессоров к себе в клинику, для того, чтобы на месте обсудить профессиональные вопросы, получить бесценный опыт, перенять новые методики и технологии лечения.
17 мая в Даугавпилсской региональной больнице прошли теоретические и практические занятия. Вёл их профессор Вашингтонского Университета, медицинский директор детской клиники интенсивной терапии Метью Голдсмит. Тема – неотложные состояния в педиатрии.
Вопросов у специалистов действительно было много. Несмотря на то, что лекция, да и практическое занятие шли на английском языке, было понятно, что наши доктора, что называется, в теме, следят за мировыми достижениями медицинской науки, отлично ориентируются в предложенных профессором ситуациях и клинических случаях.
Методическое и научное сотрудничество нашей больницы и Университета Страдиня продолжится. Впереди врачей и медсестёр ждут новые семинары и практические занятия ведущих мировых специалистов в медицине.
Daugavpils.lv
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