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Новости Общество | 21 мая 2018 | 18:20
Жителей Даугавпилса приглашают принять участие в практическом семинаре по дизайнерскому мышлению radi!2018
В следующий четверг, 31 мая, в рамках Недели творческой деятельности radi!2018 в Даугавпилсском бизнес-инкубаторе ЛАИР состоится практический семинар по дизайнерскому мышлению «От творческой общины к творческому кварталу?», в рамках которого местные жители вместе с экспертами на протяжении целого дня будут генерировать и представлять идеи создания места для развития творческого потенциала в своем городе.
Семинар в Даугавпилсе станет первым из четырех региональных мероприятий radi!2018, и в нем могут бесплатно поучаствовать молодые люди, предприниматели, представители муниципального и негосударственного сектора, а также другие заинтересованные лица, живущие в городе и регионе.
В апреле в Латвии началась Неделя творческой деятельности radi!, которая проводится восьмой год подряд и цель которой – вызвать понимание и интерес к развитию и взаимодействию творческих и культурных отраслей, активно вовлекая жителей Латвии в различные совместные творческие, интеллектуально–познавательные и практические мероприятия. В честь столетия страны программа radi!2018 будет еще более интерактивной и сконцентрированной, так как, в отличие от прежних лет, местом проведения главных мероприятий избраны различные региональные центры Латвии, где с привлечением местных представителей различных областей, профессий и учреждений будут актуализированы важные для города вопросы и сгенерированы решения, направленные на совместное создание более качественной и упорядоченной окружающей среды. С учетом удачного опыта проведения семинара в Даугавпилсе в прошлом году и отзывчивости жителей, город снова выбрали одним из центральных мест проведения региональных мероприятий, где можно будет продолжать развивать заложенную в прошлом году идею применения дизайнерского мышления в процессе содействия качеству жизни и предпринимательской деятельности в целом.
«Для поддержания инициативы, связанной с творческой межотраслевой предпринимательской деятельностью, населению необходимо место для создания идей и развития творческого потенциала. Одним из возможных решений может стать создание творческого квартала, который придал бы городу дополнительную ценность, а предпринимателям и активным людям предоставил бы площадку для встреч и творческих решений. Таким образом, в ходе практического семинара по дизайнерскому мышлению мы, опираясь на разработанные участниками идеи и проекты, будем искать ответы на вопросы и инновационные решения этих проблем. Главная цель семинара – познакомить участников с методами дизайнерского мышления, которые могли бы помочь им успешно реализовать идеи и проекты с учетом потребностей местной общины и привлечением к ним аудитории. И в течение этого дня мы будем активно стремиться к поставленной цели», – комментирует руководительница проекта radi!2018 Лива Стурмане.
Проводить семинар будут опытные эксперты в области дизайнерского мышления – учредительница фонда Creativity Lab Сигне Адамовича и руководитель компании Design Elevator Чарльз Бушманис. Сигне является координатором Demola Latvia и в повседневной работе выполняет функции ментора студенческой команды, руководит мастерскими в инновационных проектах, в рамках которых решаются проблемные вопросы компаний. Также Сигне ведет различные курсы дизайнерского мышления для разных целевых аудиторий в частном и общественном секторе. В свою очередь, Чарльз, работавший консультантом по дизайну в Швейцарии и Нидерландах, а сейчас работающий в Латвии, занимается стартапами, компаниями общественного сектора и другими предприятиями, делясь своим опытом дизайнера и помогая компаниям в развитии продуктов и услуг. Чарльз воспринимает дизайн как инструмент, с помощью которого можно осмысленно решать комплексные проблемы, проводить исследования и прототипировать решения для получения наилучшего возможного результата.
Даугавпилсский практический семинар пройдет 31 мая с 9:30 до 17:30, и основным языком его проведения будет английский. Предварительная запись обязательна. Подтвердить участие можно до 27 мая, заполнив онлайн-анкету здесь: ej.uz/radi2018.
Мероприятие организуется при поддержке министерства культуры Латвийской Республики, Культурного партнерства в рамках «Северного измерения» (Northern Dimension Partnership on Culture - NDPC), Британского совета в Латвии, Латвийской национальной комиссии UNESCO и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР). Партнеры мероприятия: Даугавпилсский бизнес-инкубатор ЛАИР.
За новостями Недели творческой деятельности radi!2018 можно следить на домашней странице www.radilatvija.lv, а также в социальных сетях:Facebook,Twitter иYouTube. #radilv.
Daugavpils.lv
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