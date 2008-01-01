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Новости Общество | 21 мая 2018 | 18:17

Городские зоны отдыха в ожидании ценителей отдыха

18 мая мэр города Рихард Эйгим вместе со специалистами Управления коммунального хозяйства посетил городские зоны отдыха на берегу Даугавы и в Ругелях, что бы проверить их готовность к летнему сезону, может необходимы какие – нибудь улучшения.

Эти места находятся на окраинах города и это очень хорошая возможность насладиться красотой природы и полакомиться шашлыками собственного приготовления.
Было видно, что отдыхающие на месте отдыха возле ручейка в Межциемсе сезон уже открыли, по настоящему летняя погода этому благоприятствует. Заботясь об отдыхающих горожанах и гостях города, было принято решение пополнить это место атрибутами отдыха для пикника – ещё одним мангалом, также посадить декоративные растения.

Следующий объект на пути был по улице Даугавас в районе Крепости. И здесь решили обновить столики, которые пострадали не только от погоды, но и от любителей проверить на прочность работу других – где то ножом поцарапано, кому то обжечь столик захотелось. Без благоустройства зоны отдыха решено устроить волейбольное поле.
Проехав немного вперёд в сторону города, внимание обратили на площадку с насыпью. Здесь будет устроена смотровая площадка, где всегда можно будет остановиться и отдохнуть, наслаждаясь пейзажем Даугавы.
В посёлке Ругели рядом с искусственным водоёмом находится всеми хорошо известное место отдыха с игровой и тренажёрной площадками. Рядом есть автостоянка, но любители покупаться и позагорать заезжают на территорию зоны и здесь оставляют свой автомобиль. Решение – ограничить недозволенный въезд.
Работники коммунальной службы обязуются намеченные работы по благоустройству мест отдыха сделать собственными силами в ближайшее время.  

Daugavpils.lv

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