Понедельник, 21 мая: теплая погода возвращается

Новости Латвия | 21 мая 2018 | 08:26

В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, температура воздуха немного повысится по сравнению с воскресеньем, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность без осадков. Днем температура воздуха будет +20..+24, на побережье местами до +17 градусов.

В Риге также будет солнечно. Максимальная температура днем составит +23 градуса, у моря +19 градусов.

LSM