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Новости Латвия | 21 мая 2018 | 08:26
Понедельник, 21 мая: теплая погода возвращается
В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, температура воздуха немного повысится по сравнению с воскресеньем, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность без осадков. Днем температура воздуха будет +20..+24, на побережье местами до +17 градусов.
В Риге также будет солнечно. Максимальная температура днем составит +23 градуса, у моря +19 градусов.
LSM
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