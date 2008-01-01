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Новости Латвия | 21 мая 2018 | 08:26

Понедельник, 21 мая: теплая погода возвращается

В понедельник в Латвии сохранится солнечная погода, температура воздуха немного повысится по сравнению с воскресеньем, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность без осадков. Днем температура воздуха будет +20..+24, на побережье местами до +17 градусов.

В Риге также будет солнечно. Максимальная температура днем составит +23 градуса, у моря +19 градусов.

LSM

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