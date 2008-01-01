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Сегодня кто-то один вполне может заслонить собою весь мир и сподвигнуть вас на любые деяния. Вы вольны поступать так, как считаете нужным, и не стоит прислушиваться к шипению непрошеных советчиков.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 18 мая 2018 | 22:41
Богослужение в честь Евфросинии Полоцкой откроет Дни белорусской культуры
В среду, 23 мая 2018 года, в 13.00, в Борисо-Глебском кафедральном соборе (Даугавпилс, ул.Таутас, 2) состоится богослужение в честь Евфросинии Полоцкой – покровительницы и небесной заступницы земли белорусской, четыре иконы которой находятся в этом православном храме. Мероприятие откроет Дни белорусской культуры, традиционно проводимых Центром белорусской культуры в мае.
23 мая (5 июня) – День памяти Ефросинии Полоцкой – первой восточнославянской просветительницы и первой белорусской женщины, причисленной к лику святых. Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя Предслава, происходила из древнего княжеского рода, истоки которого восходят к легендарным Владимиру и Рогнеде. Она тайно от родителей ушла в монастырь, где приняла постриг с именем Ефросиния и посвятила себя служению Господу.
Прославилась заступница Беларуси своей миротворческой и просветительской деятельностью. Все свободное от молитв время посвящала переписыванию, написанию и переводу книг. Основала Полоцкий Спасо-Евфросиниев монастырь, по ее заказу были построены Спасо-Евфросиниевский монастырь и церковь св.Богородицы при мужском монастыре, которые являются древнейшим культурным достоянием Беларуси.
Ефросиния Полоцкая также в 1161 году заказала мастеру Лазарю Богше изготовление напрестольного креста с реликвиями, который позднее стал белорусской национальной святыней и памятником старобелорусской письменности. Во время Второй мировой войны Крест Евфросинии Полоцкой загадочно исчез. Его поиски оказались безуспешными, поэтому 20 лет назад брестский мастер Николай Кузьмич сделал точную копию реликвии, которая хранится в церкви в Полоцке. Фотовыставку о воссозданном Кресте Евфросинии Полоцкой представила дочь художника-ювелира Ирина Кузьмич на Днях белорусской культуры в Даугавпилсе, посвященных святой и 855-летию создания ее Креста.
Четыре иконы с ликом Ефросинии Полоцкой находятся в Борисо-Глебском кафедральном соборе, поэтому неслучайно и по благословению, здесь состоится богослужение открытия Дней белорусской культуры в Даугавпилсе.
«Мы очень надеемся, что в белорусской диаспоре города зародится новая традиция, и ежегодно в мае, в день покровительницы земли белорусской и латгальской Евфросинии Полоцкой, мы будем встречаться в храме и в молитве выражать свою благодарность за возможность жить в мире и согласии, сохраняя христианские ценности, национальную идентичность и белорусскую культуру,» - отметила руководитель Центра белорусской культуры и председатель Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Жанна Романовская.
В среду, 23 мая 2018 года, в 13.00, в Борисо-Глебском кафедральном соборе (Даугавпилс, ул.Таутас, 2) состоится богослужение в честь Евфросинии Полоцкой и открытия Дней белорусской культуры.
Центр белорусской культуры
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