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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 18 мая 2018 | 22:37
Поэтесса Елена Фигурина приглашает на чай
26 мая в 14:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас, 3-й этаж) состоится творческая встреча с даугавпилсским музыкантом и поэтессой Еленой Фигуриной под названием «Приглашение к чаю». Гостей мероприятия ждет авторская песня в не совсем привычном звучании, а также стихи из разных периодов творческой жизни автора.
Елена Фигурина родилась и училась в Даугавпилсе. Имеет две магистерские степени. Первая, по истории, получена еще в Даугавпилсском Педагогическом институте, вторая, в сфере социальной работы, уже в Даугавпилсском Университете. Именно социальная работа стала призванием Елены, с ней она связала свою дальнейшую профессиональную жизнь.
Елена очень творческий человек. Пишет стихи и музыку, поет, играет на гитаре и фортепьяно. Неоднократно принимала участие и становилась лауреатом различных фестивалей и конкурсов авторской песни как в Латвии, так и за рубежом. Много усилий приложила для развития детского творчества. Работала музыкальным педагогом, была организатором одного из фестивалей детской художественной самодеятельности в Даугавпилсе. Также приглашалась на международные фестивали детского музыкального творчества в качестве члена жури.
Впервые стихи Елены Фигуриной были опубликованы в 1984 году. В 1992 году вышел сборник стихов «Трио», авторами которого стали три даугавпилсские поэтессы – среди них и Елена Фигурина. Ее стихи неоднократно были представлены в ежегодном сборнике “Dzejas dienas” («Дни поэзии»). Последняя публикация – в 2017 году в сборнике «Вехи времени».
Творческая встреча в библиотеке посвящена юбилею Елены Фигуриной. 10 мая она отметила свое 55-летие. 26 мая в 14:00 будем ждать всех почитателей ее таланта в зале для мероприятий ЛЦБ.
Вход на мероприятие – свободный. В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.
LCB
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