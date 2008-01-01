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Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но, поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно.

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Новости Политика | 18 мая 2018 | 22:26

KNAB наказал депутатов краевой думы Даугавпилса за буклеты на русском языке

Delfi

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) составляет административные протоколы о привлечении к административной ответственности депутатов Даугавпилсской краевой думы за решение о финансировании информативного издания «Daugavpils Novada Vēstis» на русском языке.

По мнению KNAB, финансирование русскоязычного издания нарушает нормы закона «О государственном языке», конституцию Латвийской Республики, правила Кабинета министров и предполагает ответственность за растрату муниципальных средств, установленную в статье 160.30 Кодекса Латвии об административных правонарушениях.

Так, одним из первых депутатов привлечённых к административной ответственности стал депутат Даугавпилсской краевой думы Эдгар Куцин (Согласие).

TVnet.lv

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