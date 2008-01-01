Адамович сменил Лачплесиса на посту председателя Латгальской партии

Новости Политика | 18 мая 2018 | 22:12

Пресс-фото Пресс-фото

На проходящем в Прейли съезде Латгальской партии председателем ее правления на следующие два года избран депутат Сейма Алдис Адамович, в этой должности он сменил депутата Даугавпилсской гордумы Яниса Лачплесиса, сообщает ЛЕТА.

Лачплесис в течение следующих двух лет будет выполнять обязанности сопредседателя Латгальской партии.

На съезде в правление Латгальской партии избраны также депутат Лудзенской краевой думы Алина Генделе, председатель Вилякской краевой думы Сергей Максимов, представитель Дагдского края Айвар Плотка, председатель Прейльской краевой думы Марута Пливда и депутат Даугавпилсской краевой думы Янина Курсите.

Делегаты съезда обсудят выбор партнера для старта на предстоящих осенью выборах Сейма.

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