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Новости Политика | 18 мая 2018 | 22:12
Адамович сменил Лачплесиса на посту председателя Латгальской партии
На проходящем в Прейли съезде Латгальской партии председателем ее правления на следующие два года избран депутат Сейма Алдис Адамович, в этой должности он сменил депутата Даугавпилсской гордумы Яниса Лачплесиса, сообщает ЛЕТА.
Лачплесис в течение следующих двух лет будет выполнять обязанности сопредседателя Латгальской партии.
На съезде в правление Латгальской партии избраны также депутат Лудзенской краевой думы Алина Генделе, председатель Вилякской краевой думы Сергей Максимов, представитель Дагдского края Айвар Плотка, председатель Прейльской краевой думы Марута Пливда и депутат Даугавпилсской краевой думы Янина Курсите.
Делегаты съезда обсудят выбор партнера для старта на предстоящих осенью выборах Сейма.
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