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Сегодня вам придется принять некое решение, причем желательно это дело не откладывать, ибо найдется кому принять его за вас. Жизнь не станет вас ждать, если вам придет в голову задержаться.
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Новости Латвия | 18 мая 2018 | 22:03
Прогноз на выходные: солнечно и без дождя, но с порывистым ветром
На исходе недели в Латвию вернется антициклон - ожидается сухая и солнечная погода с прохладным северным ветром, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.
В ночь на субботу местами на востоке Латвии еще пройдут дожди, но в основном в выходные дни по всей стране ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.
Из-за северного ветра, порывы которого составят 9-14 метров в секунду, температура воздуха будет ниже, чем в рабочие дни.
В субботу температура воздуха составит +14..+16 градусов на побережье и +17..+19 градусов на остальной территории страны, а в воскресенье будет на два-три градуса выше.
В ночь на воскресенье и, возможно, также в ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься ниже +5 градусов.
В начале следующей недели температура воздуха вновь повысится до +20..+25 градусов, возможно образование дождевых и грозовых туч.
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