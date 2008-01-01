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Новости Латвия | 18 мая 2018 | 22:03

Прогноз на выходные: солнечно и без дождя, но с порывистым ветром

toms.ru

На исходе недели в Латвию вернется антициклон - ожидается сухая и солнечная погода с прохладным северным ветром, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.

В ночь на субботу местами на востоке Латвии еще пройдут дожди, но в основном в выходные дни по всей стране ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Из-за северного ветра, порывы которого составят 9-14 метров в секунду, температура воздуха будет ниже, чем в рабочие дни.

В субботу температура воздуха составит +14..+16 градусов на побережье и +17..+19 градусов на остальной территории страны, а в воскресенье будет на два-три градуса выше.

В ночь на воскресенье и, возможно, также в ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься ниже +5 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха вновь повысится до +20..+25 градусов, возможно образование дождевых и грозовых туч.

Делфи

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