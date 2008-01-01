Пограничники задержали контрабандиста

Новости Происшествия | 18 мая 2018 | 21:57

Погранохрана Погранохрана

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 17 мая в Даугавпилсском крае был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном перемещении акцизных товаров.

Задержание под Вецсалиеной проводилось на основании оперативной информации. В ходе задержания подозреваемый (1988 г.р.) попытался скрыться, однако был пойман пограничниками. При нем нашли 90 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Начат уголовный процесс.

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