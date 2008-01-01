Даугавпилсская полиция разыскивает пропавшего без вести

Новости Происшествия | 18 мая 2018 | 21:53

ЛРУП ЛРУП

Даугавпилсский участок полиции разыскивает Казимира Маргевича (1947 г.р.), которого в последний раз видели 12 мая, когда он выходил из своего дома в Даугавпилсе, на ул. Баускас.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения.

Был одет: серые брюки, синие резиновые тапки, светлая куртка.

Особые приметы: передвигается с трудом.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110, 65403302 или 65403310.

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