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Новости Происшествия | 18 мая 2018 | 21:53

Даугавпилсская полиция разыскивает пропавшего без вести

ЛРУП

Даугавпилсский участок полиции разыскивает Казимира Маргевича (1947 г.р.), которого в последний раз видели 12 мая, когда он выходил из своего дома в Даугавпилсе, на ул. Баускас.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения.

Был одет: серые брюки, синие резиновые тапки, светлая куртка.

Особые приметы: передвигается с трудом.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110, 65403302 или 65403310.

Делфи

ЛРУП

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