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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 18 мая 2018 | 21:41
Латгальский симпозиум графики открывается в Даугавпилсе
С 25 мая по 8 июня 2018 года в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко пройдет 7-й Международный латгальский симпозиум графики. В нем примут участие 10 художниц из Польши, Португалии, Греции, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии и Бразилии.
Уже 7-й год подряд Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко в сотрудничестве с Объединением педагогов искусств, в рамках программы резиденций Центра Ротко, организует Международный латгальский симпозиум графики. С течением времени симпозиум стал значимым местом встречи графиков и выставочной площадкой в регионе. Ежегодно увеличивается количество заявок для участия в этом мероприятии. Надеемся, что рядом с известными художниками-графиками со всего мира, вырастет и поколение графиков Даугавпилса, которое иногда вяло, иногда активно следует событиям, результат которых проявляется в проектах Центра Ротко в Даугавпилсе и других местах. Уже традиционно во время симпозиума художники создают графические листы в технике глубокой и высокой печати, которые затем пополняют коллекцию графики Центра Ротко.
Международное жюри для участия в 7-м Международном латгальском симпозиуме графики отобрало следующих художниц: Lembe Ruben (Эстония), Inese Lieckalnina (Латвия), Oksana Vronska (Латвия), Jolanta Gmur (Польша), Mariana Rebola (Португалия), Fernanda Pompermayer (Бразилия), Yasmina Hamaidia (Великобритания), Yanna Kali (Греция), Outimaija Hakala (Финляндия), Joanna Paljocha (Польша).
В день открытия симпозиума (25 мая в 17.30) в Центре Ротко состоятся творческие презентации художниц. Они расскажут о себе, о своей работе и реализации собственных творческих идей.
8 июня 2018 года в 16.00. в Латгальской Центральной библиотеке (1 этаж) откроется итоговая выставка работ участников симпозиума. Любой желающий может познакомиться с выставкой до 24 июня 2018 года. Вход на выставку бесплатный. Также участницы международного симпозиума примут участие в Ночи искусств 8 июня 2018 года. Во дворике Центра Ротко они проведут творческие мастерские по графике.
Проведение симпозиума поддержали: Даугавпилсская городская дума, Фонд культурного капитала, SIA VALMIERMUIŽA, Caparol.
Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко
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