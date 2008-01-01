Звучат письмена на все времена

Новости Культура | 18 мая 2018 | 21:30

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Приглашать литераторов, проводить творческие вечера и поэтические марафоны – одна из добрых и давних традиций Центра русской культуры. 17 мая, рамках Дней славянской культуры в Даугавпилсе, здесь прошёл форум русской словесности «Письмена на все времена» с презентацией престижного рижского альманаха «Письмена».

Первый номер поэтического сборника вышел в свет в 2012 году. За 7 лет ежегодное издание Дней русской культуры в Латвии приобрело статус международного. Приветствуя участников форума, составитель и редактор сборника, член Союза писателей Латвии, России и Балтийской гильдии поэтов Юрий Касянич отметил значимую роль Даугавпилса в поэтической жизни страны.

- Мы благодарны вашему городу за верность поэзии, радушие и человечность, - заметил он. – Зачастую в столичной суете эти качества нивелируются, а здесь духовно насыщает сама атмосфера творчества. Я могу об этом судить, потому что регулярно посещаю Дни поэзии в Даугавпилсе.

За годы выпуска замысел альманаха не менялся: показать читателю, что нового написали латвийские поэты за истекший период. Публикуются и стихи авторов, которые переехали в другие страны и с которыми по-прежнему поддерживаются творческие и дружеские связи. По словам Ю. Касянича, ротация поэтов происходит, но формат и структура альманаха остаются неизменными. Его отличительная особенность в том, что за поэта говорят его творения. Публикуются только имена, фотографии и стихи, о каких-либо регалиях автора не упоминается: они не придадут веса и не заменят таланта.

Прежде чем напечатать, стихотворения проходят жёсткий отбор. Содержащим ненормативную лексику, агрессию или национальную неприязнь дорога в альманах закрыта. В предисловии к сборнику составитель размышляет о дистанции между пушкинским «чувства добрые я лирой пробуждал» и теми, кто «любезен народу» вызовом других чувств. Его вопрос: «Надолго это или навсегда?» адресован всем и каждому.

В альманахе этого года опубликованы стихи 70 авторов. Даугавпилс представлен произведениями 8 поэтов: Фаины Осиной, Алексея Соловьёва, Станислава Володько, Евгения Голубева, Евгения Кузьмина, Павла Васкана, Руслана Соколова и дебютанта сборника Галины Ивановой.

Вместе с Ю. Касяничем из Риги приехали его коллеги по Балтийской гильдии поэтов, поэты-переводчики Милена Макарова и Ирина Зиновчик. В Русском доме гости не впервые, но после экскурсии заметили, что выставки пополнились новыми экспонатами, а их впечатления – новыми знаниями и эмоциями. Участники форума читали свои уже опубликованные и новые стихи, рассказывали об обстоятельствах, связанных с их написанием. В качестве одного из организаторов встречи, поэтесса Фаина Осина подчеркнула своё желание как можно шире представить Даугавпилс в «Письменах». В завершение форума Ю. Касянич вторил её стремлению видеть в сборнике много новых стихов поэтических мэтров и молодых авторов. Несколько книг гости передали в дар библиотеке Центра русской культуры.



Центр русской культуры