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Новости Происшествия | 18 мая 2018 | 22:29

В Резекне 19-летняя девушка убила ножом бывшего друга

kriminal.lv

В Резекне во время бытового скандала женщина ударила ножом своего бывшего друга. Удар пришелся в район грудной клетки и мужчина от полученных травм скончался на месте событий, информирует Государственная полиция.

Информацию о случившемся полиция получила 13 мая. Тело мужчины 1998 года рождения с колотой раной в районе грудной клетки стражи порядка нашли в конкретном частном доме.

По подозрению в совершении преступления была задержана женщина 1999 года рождения. Суд принял решение отправить подозреваемую под арест. Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 20 лет или пожизненное заключение.

TVnet.lv

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