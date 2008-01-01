За год в даугавпилсском медвытрезвителе помощь получили 3,5 тыс человек

Новости Общество | 18 мая 2018 | 20:50

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Палата детоксикации в Даугавпилсе практически никогда не пустует — за прошлый год там побывало около 3500 человек. На содержание центра требуется порядка 100 тысяч евро в год, которые покрывают из госказны и бюджета самоуправления, сообщает Латвийское радио-4.

Мнения опрошенных жителей Даугавпилса разнятся. Одни считают, что проблема алкоголизма не актуальна, другие уверены, что пьяных по-прежнему много. О палате детоксикации (по-старому — медвытрезвитель) горожане что-то сказать затрудняются, поскольку к ее услугам не прибегали.

— Меньше, пьют, чем раньше. Я не думаю — сейчас мало кто пьёт. Или те, кто уже спился, им не поможешь, а молодёжь после 30 лет не пьёт. Сейчас мужчины меньше пьют.

— В Даугавпилсе есть проблема алкоголизма?

— Большая.

— Людей пьющих много?

— Конечно, на каждом углу, в каждом магазине больше алкоголя, чем продуктов.

— Медвытрезвитель в городе необходим?

— Конечно, человек пьяный. Лето — ещё лето, а зимой...

— Пьют все. На автобусную станцию зайдите, посмотрите, как с этими бомжами. Они пьют, и каждый день с ними не борются.

— Палата детоксикации необходима?

— Их привозят и увозят оттуда одних и тех же. Тратятся на это деньги. Это бесполезно. Посмотрите — на автовокзале сколько их.

— Есть проблема, говорю своё личное мнение, эти подпольные точки безобразны. Эти точки все знают, и они процветают. Знают эти точки, и точки работали, работать будут.

— В Даугавпилсе есть проблема алкоголизма. Думаю, что нет. По крайне мере, я не очень много вижу в таком состоянии. Хотя, естественно, разряд бомжей к этому относится. Я даже удивляюсь, где они находят это.

— Палата детоксикации необходима?

— С этим я не знаком. Там я не был. Даже не знаю, где она у нас находится.

Палата детоксикации в Даугавпилсе была открыта в 2001 году, она находится в региональной больнице — стала «наследником» ранее существовавшего медвытрезвителя. В палате 10 коек, и большую часть года они не пустуют. Глава наркологического отделения Даугавпилсской региональной больницы Михаил Ражуков отмечает, что палата детоксикации на данный момент — единственный инструмент решения проблемы.

«В основном привозит полиция, которая забирает людей, которые ведут себя неспокойно, которые засыпают на улицах. Иногда скорая, иногда полиция. Практически 99% попадают таким путём. В основном люди сколько проводят в палате? В основном сутки. В пределах суток», — указал он.

Клиенты палаты не все являются алкоголиками, хотя многие из них на пути к этому диагнозу, добавил доктор.

«Дело в том, что некачественный алкоголь — это не наша компетенция. Это уже терапия. Отравления суррогатами требует соответствующей клиники и, как правило, терапии. Здесь в основном вопрос количества. Всегда это — как правило, 99% — злоупотребление, когда человек не контролирует либо количество, либо ситуацию. Это не обязательно зависимость, но на пути к тому», — отметил Ражуков.

В прошлом году в палате детоксикации побывало около 3500 человек. Услуги оплачивает самоуправление Даугавпилса. В бюджете на 2018 год заложено 97 000 евро, из них около 43 000 выделено государством. Остальные траты муниципалитет покрывает из своего кармана, пояснила руководитель Финансового отдела Даугавпилсской городской думы Эдите Упениеце.

«После того, как клиент оказался в палате, больница выставляет счёт самоуправлению. Городская дума покрывает расходы за всех постояльцев палаты. Сейчас боюсь сказать не точно, но на одного человека затраты составляют более 20 евро. Где-то 23-27 евро на человека. Эти затраты больше, чем компенсирует государство», — указала она.

По данным Госконтроля, с 2014 по 2016 годы Даугавпилс входил в топ-3 городов Латвии по затратам на предоставление услуг палаты детоксикации. За этот период из бюджета самоуправления было выделено более 100 тысяч евро. Согласной информации Государственной службы по контролю и профилактики заболеваний за 2016 год, один житель Латвии в среднем выпивает 9,5 литра алкоголя. Более четверти смертей в Латвии за 2016 год были связаны с употреблением таких продуктов.

LSM