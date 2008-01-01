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18 мая

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Новости Латвия | 18 мая 2018 | 08:03

Пятница, 18 мая: возможен град

Днём облачно с прояснениями, ожидаются грозовые ливни.

Местами, в основном в центральных и восточных регионах, ливни будут сильными, с порывистым ветром и градом. Максимальная температура воздуха — +17…+22 градуса, на Курземском побережье от +14 до +17 градусов.

В Риге будет идти дождь, возможна гроза. Температура — +19...+21 градус.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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