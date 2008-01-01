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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 17 мая 2018 | 23:02
В Дни славянской культуры май станет еще ярче
Традиционно май в Даугавпилсе отмечен Днями славянской культуры. Организаторы мероприятий – Центр русской культуры в сотрудничестве с Центрами белорусской и украинской культуры. Торжественное открытие Дней славянской культуры состоится 24 мая - в 12.00 начнется молебен в часовне Александра Невского, а в 13.00 на площади Виенибас зрителей порадует большой концерт ансамбля «Русь» из российского города Владимира.
Дни славянской культуры – одно из самых насыщенных мероприятиями событий года. Даугавпилчан и гостей города ожидают концерты, необычные выставки, презентации сборников и авторских книг, встречи с творческими людьми. Ключевые мероприятия центров национальных культур посвящены 100-летию Латвии.
Программа Дней славянской культуры в Даугавпилсе
Дни русской культуры
11 мая
Международная конференция филологов-славистов «Славянские чтения» (ЦРК, ул. Варшавас, 14)
14 мая в 10.30
День матери в Русском доме в сотрудничестве с социальной службой
(ЦРК, ул. Варшавас, 14)
17 мая в 17.00
Форум русской словесности «Письмена на все времена»
Презентация поэтического альманаха «Письмена - 2018».
Творческая встреча литераторов Латвии.
(ЦРК, ул. Варшавас, 14)
18 мая в 15.00
Подведение итогов и торжественное награждение победителей творческих конкурсов Центра русской культуры для детей и молодежи
(ЦРК, ул. Варшавас, 14)
24 мая
Торжественное открытие Дней славянской культуры
в 12.00
Торжественное богослужение, посвящённое святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности.
(Часовня Александра Невского (ул. Саулес, 20)
Крестный ход
В 13.00
Концерт «Тебя мы славим, край родной» с участием ансамбля «Русь» (г. Владимир, Россия)
(Площадь Виенибас)
30 мая в 16.00
Закрытие творческого сезона и Дней славянской культуры
В программе:
День открытых дверей в Русском доме.
Презентация коллекции мини-скульптур работы Петра Артемьевича Худобченка «Выдающиеся деятели культуры конца XIX – начала XX веков».
Презентация дара ЦРК к 100-летию Латвии авторских картин Г.И. Богдановой в технике алмазной живописи.
Презентация книг Александра Богданова «Динабург в войне 1812 года» и «Двинск в первую мировую войну».
Концерт творческих коллективов ЦРК «Подарок любимой Латвии».
(ЦРК, ул. Варшавас, 14)
Дни белорусской культуры
23 мая
с 10.00 - День открытых дверей в Центре белорусской культуры (ул.Алеяс, 68-1А)
13.00 – Богослужение в честь Ефросиньи Полоцкой – Борисо-Глебский кафедральный собор (ул.Таутас, 2)
17.00 – Открытие выставки картин «Пейзажи родимой сторонки» Надежды Изеновой (Лавринович) - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)
24 мая
14.00 – Открытый диктант по белорусскому языку - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)
16.00 - Открытие литературной выставки «Писатель Янка Мавр – 135» - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)
25 мая
18.00 – Концерт «Сундук белорусских сокровищ», посвященный 100-летию Латвийской Республики – концертный зал Центра латышской культуры (ул.Ригас, 22а)
Дни украинской культуры
24 мая в 17.00
Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию украинского общества «Центр украинской культуры «Мрия» - в изгибах времен столетней Латвии».
Презентация книги «Столетней Латвии – 15 лет «Мрии», изданной посольством Украины в Латвии.
(Концертный зал Центра латышской культуры, ул.Ригас,22а)
Центр русской культуры
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