В Дни славянской культуры май станет еще ярче

Новости Культура | 17 мая 2018 | 23:02

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Традиционно май в Даугавпилсе отмечен Днями славянской культуры. Организаторы мероприятий – Центр русской культуры в сотрудничестве с Центрами белорусской и украинской культуры. Торжественное открытие Дней славянской культуры состоится 24 мая - в 12.00 начнется молебен в часовне Александра Невского, а в 13.00 на площади Виенибас зрителей порадует большой концерт ансамбля «Русь» из российского города Владимира.

Дни славянской культуры – одно из самых насыщенных мероприятиями событий года. Даугавпилчан и гостей города ожидают концерты, необычные выставки, презентации сборников и авторских книг, встречи с творческими людьми. Ключевые мероприятия центров национальных культур посвящены 100-летию Латвии.

Программа Дней славянской культуры в Даугавпилсе

Дни русской культуры

11 мая

Международная конференция филологов-славистов «Славянские чтения» (ЦРК, ул. Варшавас, 14)

14 мая в 10.30

День матери в Русском доме в сотрудничестве с социальной службой

(ЦРК, ул. Варшавас, 14)

17 мая в 17.00

Форум русской словесности «Письмена на все времена»

 Презентация поэтического альманаха «Письмена - 2018».

 Творческая встреча литераторов Латвии.

(ЦРК, ул. Варшавас, 14)

18 мая в 15.00

Подведение итогов и торжественное награждение победителей творческих конкурсов Центра русской культуры для детей и молодежи

(ЦРК, ул. Варшавас, 14)

24 мая

Торжественное открытие Дней славянской культуры

в 12.00

 Торжественное богослужение, посвящённое святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности.

(Часовня Александра Невского (ул. Саулес, 20)

 Крестный ход

В 13.00

Концерт «Тебя мы славим, край родной» с участием ансамбля «Русь» (г. Владимир, Россия)

(Площадь Виенибас)



30 мая в 16.00

Закрытие творческого сезона и Дней славянской культуры

В программе:

 День открытых дверей в Русском доме.

 Презентация коллекции мини-скульптур работы Петра Артемьевича Худобченка «Выдающиеся деятели культуры конца XIX – начала XX веков».

 Презентация дара ЦРК к 100-летию Латвии авторских картин Г.И. Богдановой в технике алмазной живописи.

 Презентация книг Александра Богданова «Динабург в войне 1812 года» и «Двинск в первую мировую войну».

 Концерт творческих коллективов ЦРК «Подарок любимой Латвии».

(ЦРК, ул. Варшавас, 14)

Дни белорусской культуры

23 мая

с 10.00 - День открытых дверей в Центре белорусской культуры (ул.Алеяс, 68-1А)

13.00 – Богослужение в честь Ефросиньи Полоцкой – Борисо-Глебский кафедральный собор (ул.Таутас, 2)

17.00 – Открытие выставки картин «Пейзажи родимой сторонки» Надежды Изеновой (Лавринович) - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)

24 мая

14.00 – Открытый диктант по белорусскому языку - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)

16.00 - Открытие литературной выставки «Писатель Янка Мавр – 135» - ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А)

25 мая

18.00 – Концерт «Сундук белорусских сокровищ», посвященный 100-летию Латвийской Республики – концертный зал Центра латышской культуры (ул.Ригас, 22а)



Дни украинской культуры

24 мая в 17.00

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию украинского общества «Центр украинской культуры «Мрия» - в изгибах времен столетней Латвии».

Презентация книги «Столетней Латвии – 15 лет «Мрии», изданной посольством Украины в Латвии.

(Концертный зал Центра латышской культуры, ул.Ригас,22а)



Центр русской культуры