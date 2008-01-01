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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 мая 2018 | 21:12
В Даугавпилсе выпала половина месячной нормы осадков
В четверг во второй половине дня во многих регионах Латвии гремели грозы и шли дожди. Особенно сильный ливень зафиксировали в окрестностях Даугавпилса, где выпало 25 литров на квадратный метр — примерно половина месячной нормы осадков, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Ближайшей ночью и утром пятницы во многих центральных и восточных регионах страны ливни продолжатся, временами возможны грозы, сухая погода сохранится только в некоторых районах Курземе.
Ночью ветер будет в основном слабый, но днем в Курземе ожидается северный ветер с порывами до 10-15 м/с, во время грозы, возможно, и более сильными.
Температура воздуха ночью опустится до +8... +14 градусов, максимальная температура днем составит +16... +23 градуса.
В Риге также ожидается дождь, гроза, временами ливни. Ночью — слабый, днем умеренный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12... +14 градусов, днем воздух прогреется до +17... +19 градусов.
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