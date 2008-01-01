Театр в Даугавпилсской крепости!

Новости Культура | 17 мая 2018 | 18:42

18 мая в бывшем продуктовом магазине (Николая 9) Даугавпилсской крепости в 19:00 состоится премьера спектакля "ТРАХ-ТАХ-ТАХ!".

Спектакль создан по произведениям А. Блока, основой которого является поэма «Двенадцать», а еще революция, общество, свобода и стихи, которые так трудно укладываться в общий контекст творчества поэта.

Спектакль создан народным театром "Искатель" в авангардистском духе перемен и стремления.

В представлении принимают участие: С. Цецерук, С. Ласовская, А. Хачетлова, Э. Бельников, В. Васильев, Я. Лаишевцов, Т. Чубрик, Р. Шостак, А. Иванцов, А. Смирнов.

Режиссёр: Ю. Лосев,

Ассистент режиссёра: Э. Бельников.

Вход свободный!

После премьеры будет возможность поговорить с актерами и режиссером, попить чай из самовара, послушать пластинки, поговорить за жизнь и насладиться весенним вечером в одном из исторических зданий крепости.

Информацю подготовил:

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости

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