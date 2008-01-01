Футбольная инфраструктура города улучшается

Новости Общество | 17 мая 2018 | 18:41

На футбольном стадионе, что на Эспланаде вовсю кипит работа. Ещё в прошлом году, когда сняли отслужившее свой век искусственное покрытие, поняли, что резиновая основа под ним также пришла в негодность.

Решено было капитально ремонтировать поле. Договрённость с Футбольной Федерацией подразумевает подготовку твёрдого основания силами самоуправления, работы по укладке проризиненного слоя и искусственного ковра финансирует сама Федерация.

Даугавпилсской футбольной школе этот стадион нужен как воздух. Сейчас тренировки проходят на Строителе и школьных спортплощадках. Этой инфраструктуры для организации полноценного тренировочного процесса не хватает.

Параллельно с доводкой твердого покрытия идёт укладка резинового слоя. Гранулы смешиваются с клеевой основой и укладываются при помощи специального устройства. Процесс напоминает укладку асфальта, требует аккуратности и точности, ведь покрытие должно соответствовать очень высоким стандартам Федерации. Если не подведёт погода, а для соблюдения технологии должно быть тепло и сухо, работы по реконструкции стадиона должны закончить к началу июня.

Ещё одним объектом спортивной инфраструктуры города станет футбольное поле в Ругелях. Его строительство уже начали. Предприятие «Лабиекартошана Д» сделало разбивку и приступило к выборке грунта. Размеры поля 40 на 60. Ограничений по времени его использования не будет, данный объект сделают доступным для всех желающих. Кроме этого рядом появится и спортивный комплекс с уличными тренажёрами.

Газон на поле обещают сделать искусственным, к его качеству предъявят самые высокие требования, чтобы служил дольше. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils.lv