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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2018 | 18:38
В Даугавпилсе чествовали лучших школьников и педагогов
Близится к завершению учебный год – можно оглянуться назад и отметить лучшие достижения. 15 мая в Центре латышской культуры прошло мероприятие, на котором наградили лучших учеников города.
Это уже добрая традиция – чествовать тех, кто стал победителями международных, государственных и краевых олимпиад и фестивалей, спортивных состязаний, смотров и конкурсов. В этом году таких учеников около двух сотен.
Приветствуя отличников, председатель Комитета по образованию и культуре Даугавпилсской думы Янис Дукшинский от лица самоуправления поблагодарил школьников и их педагогов за высокие достижения.
Внимания заслуживает тот факт, что среди награжденных были и такие, кто в течение учебного года принимал участие в нескольких олимпиадах и научных конкурсах и везде добивался отличных результатов. И вот пример – ученик 9 класса школы Сасканяс Нормундс Палабинскис – лауреат олимпиад по химии и биологии.
Школьников наградили почетными граматами, памятными призами, а также денежными премиями от самоуправления. 16 мая в Концертном зале Даугавпилсского Университета чествовали педагогов. 132 учителей наградили в этот раз.
Учителям летом предстоит еще поработать, а вот ученики в скорости отправяся на летние каникулы. Девятиклассники и выпускники средних школ сдадут экзамены. Пожелаем им удачи и достижения поставленных целей. Педагоги верят, что своё будущее они свяжут с Латвией и родным Даугавпилсом.
Daugavpils.lv
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