В Даугавпилсе чествовали лучших школьников и педагогов

Новости Общество | 17 мая 2018 | 18:38

Близится к завершению учебный год – можно оглянуться назад и отметить лучшие достижения. 15 мая в Центре латышской культуры прошло мероприятие, на котором наградили лучших учеников города.

Это уже добрая традиция – чествовать тех, кто стал победителями международных, государственных и краевых олимпиад и фестивалей, спортивных состязаний, смотров и конкурсов. В этом году таких учеников около двух сотен.

Приветствуя отличников, председатель Комитета по образованию и культуре Даугавпилсской думы Янис Дукшинский от лица самоуправления поблагодарил школьников и их педагогов за высокие достижения.

Внимания заслуживает тот факт, что среди награжденных были и такие, кто в течение учебного года принимал участие в нескольких олимпиадах и научных конкурсах и везде добивался отличных результатов. И вот пример – ученик 9 класса школы Сасканяс Нормундс Палабинскис – лауреат олимпиад по химии и биологии.

Школьников наградили почетными граматами, памятными призами, а также денежными премиями от самоуправления. 16 мая в Концертном зале Даугавпилсского Университета чествовали педагогов. 132 учителей наградили в этот раз.

Учителям летом предстоит еще поработать, а вот ученики в скорости отправяся на летние каникулы. Девятиклассники и выпускники средних школ сдадут экзамены. Пожелаем им удачи и достижения поставленных целей. Педагоги верят, что своё будущее они свяжут с Латвией и родным Даугавпилсом.

Daugavpils.lv