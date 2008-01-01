В Даугавпилсе предлагают экскурсии «Город на берегу реки» по реке Даугава на плоту и на лодке

Новости Общество | 17 мая 2018 | 18:36

С началом туристического сезона, с 10 мая по октябрь, Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с прокатом лодок «Beibuki» предлагают экскурсии для групп «Город на берегу реки» по Даугаве в сопровождении сертифицированного гида.

На экскурсию можно отправиться как на моторизированном плоту «Sola», так и на лодке «Dina». На плоту свободно могут расположиться 25 человек. Экскурсанты смогут расположиться на удобных лавочках. Плот очень стабилен и безопасен, на нем установлен навес, который защищает от неожиданного дождя или солнечных лучей. Вместимость лодки «Dina» - группа до 15 человек. При передвижении на плоту или лодке соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Продолжительность экскурсий 1 час. Во время экскурсии на плоту, плот движется от центра города по течению до Даугавпилсской крепости и обратно. В свою очередь, во время экскурсии на лодке, у путешественников есть возможность отправиться не только в сторону крепости, но и в сторону микрорайона «Гаек» - ориентировочно до предприятия «Latgales Alus».

Местом начала экскурсий является пристань «Центр» (на берегу реки Даугава, под аркой у дамбы, на против начала улицы Ригас). Время экскурсии оговаривается в соответствии с пожеланиями клиента.

Во время экскурсий предоставляется возможность прочувствовать спокойное течение реки, плывя по реке наблюдать за видами города, слушать увлекательный рассказ гида о истории города, Даугавпилсской крепости, Даугаве и мостах над рекой и многую другую интересную информацию.

Стоимость экскурсии на плоту (длительность - 1 час) для группы до 25 человек на латышском или русском языке – 100.00 EUR, на других языках – 113.00 EUR. Для группы школьников, экскурсия на латышском или русском языке – 85.00 EUR, на других языках – 98.00 EUR.

Стоимость экскурсии на лодке (длительность - 1 час) для группы до 15 человек на латышском или русском языке – 65.00 EUR, на других языках – 78.00 EUR. Для группы школьников, экскурсия на латышском или русском языке – 55.00 EUR, на других языках – 68 EUR.

Экскурсии можно заказать в Туристическом информационном центре Даугавпилса, ул. Ригас, 22а, тел.: +371 65422818, +371 26444810, эл. почта: turisms@daugavpils.lv .

На плоту «Sola» и лодке «Dina» может прокатиться каждый индивидуальный турист, соответственно графику поездок водного транспорта: с понедельника по четверг по предварительной записи, по пятницам с 16:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00 (старт – пристань «Центр»). Более подробная информация www.visitdaugavpils.lv в разделе Активный отдых.

Информация:

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел. +371 65422818; +371 26444810

Почта: turisms@daugavpils.lv

Веб: www.visitdaugavpils.lv

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