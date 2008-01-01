Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 мая

Именины:
Международный день информационного сообщества

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня большая часть тайного может стать явным. Будем надеяться, что это вам только на руку.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
10 .. 12 C
Утро
15 .. 17 C
День
22 .. 24 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...

2. Затмения Солнца и Луны {2}

3. Зато нас по головке погладят! {181}

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. Аэропорт ждет частных инвестиций

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Ушли в мир иной...

8. Даугавпилсский театр завершит сезон мюзиклом «Джейн Эйр»

9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

10. За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 16 мая 2018 | 23:23

В четверг в Латвию придут дожди с грозами

D-fakti.lv

В четверг облачность в Латвии увеличится, ожидаются также дожди и грозы. Более сухая и солнечная погода сохранится в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью будет малооблачно, местами образуется туман, ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +6..+13 градусов.

Утром и в первой половине дня в Латгале и Селии начиная с южных районов возможны дождь и гроза. Во второй половине дня и вечером кратковременные дожди и грозы ожидаются уже во многих регионах. Местами, особенно в Латгале, грозы будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром и градом.

Максимальная температура воздуха - от +19 до +25 градусов.

В Риге в четверг ночью и утром будет преимущественно ясная погода, позднее появятся облака, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений. Минимальная температура воздуха ночью +13, в пригороде - около +10 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 