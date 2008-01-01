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Новости Латвия | 16 мая 2018 | 23:23
В четверг в Латвию придут дожди с грозами
В четверг облачность в Латвии увеличится, ожидаются также дожди и грозы. Более сухая и солнечная погода сохранится в Курземе, прогнозируют синоптики.
Ночью будет малооблачно, местами образуется туман, ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +6..+13 градусов.
Утром и в первой половине дня в Латгале и Селии начиная с южных районов возможны дождь и гроза. Во второй половине дня и вечером кратковременные дожди и грозы ожидаются уже во многих регионах. Местами, особенно в Латгале, грозы будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром и градом.
Максимальная температура воздуха - от +19 до +25 градусов.
В Риге в четверг ночью и утром будет преимущественно ясная погода, позднее появятся облака, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений. Минимальная температура воздуха ночью +13, в пригороде - около +10 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.
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