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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 23:20
Нападавшему, который в Даугавпилсе зарезал мужчину на остановке, грозит пожизненное
Прокуратура выдвинула обвинение мужчине, который на остановке общественного транспорта в Даугавпилсе пырнул ножом мужчину.
Обвинение предъявлено мужчине 1985 года рождения, которому грозит пожизненное заключение или срок лишения свободы от 5 до 20 лет. Между злоумышленником и его жертвой разгорелся конфликт, его причины не называются. Нападавший был задержан 4 января в Огре.
Напомним, что трагедия произошла 3 января на улице Циетокшня, от полученных травм мужчина 1984 года скончался на месте.
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