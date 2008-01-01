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Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 23:20

Нападавшему, который в Даугавпилсе зарезал мужчину на остановке, грозит пожизненное

Пресс-фото

Прокуратура выдвинула обвинение мужчине, который на остановке общественного транспорта в Даугавпилсе пырнул ножом мужчину.

Обвинение предъявлено мужчине 1985 года рождения, которому грозит пожизненное заключение или срок лишения свободы от 5 до 20 лет. Между злоумышленником и его жертвой разгорелся конфликт, его причины не называются. Нападавший был задержан 4 января в Огре.

Напомним, что трагедия произошла 3 января на улице Циетокшня, от полученных травм мужчина 1984 года скончался на месте.

TVnet.lv

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