Сергей Шабодалов душевно пел про малую родину и маму

Новости Культура | 16 мая 2018 | 22:50

ЦБК ЦБК

12 мая 2018 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) с аншлагом прошла творческая встреча-концерт с участниками ансамбля белорусской песни «Свитанак» и его солистом Сергеем Шабодаловым из литовского города Висагинас. Мероприятие было посвящено малой родине и Дню матери.

Белорусы Даугавпилса давно и тесно сотрудничают с белорусами Висагинаса (Литва). Между Центром белорусской культуры г.Даугавпилса и Белорусским культурным центром «Крок» г.Висагинаса заключено Соглашение о сотрудничестве, плодотворное сотрудничество связывает «Крок» и с Даугавпилсским белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым». Мы неоднократно бывали в Литве на совместных конференциях, творческих встречах, концертах, фестивалях, праздниках «Купалле» на берегу живописного озера и каждый год принимаем литовских белорусов в Даугавпилсе.

Сергей Шабодалов – солист ансамбля «Свитанак» и активный член белорусского общества «Крок» из Висагинаса (Литва), член Консультативного совета (белорусов зарубежья) при Министерстве иностранных дел Беларуси; участвует в организации фестивалей белорусской песни в Литве и является их постоянным ведущим; часто выступает в составе сборных концертов как в Литве, так и в Латвии. Ансамбль «Свитанак» с С.Шабодаловым также ежегодно участвовал в международном фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», который проводит ЦБК.

С.Шабодалов – разносторонне одаренный человек: обладает не только прекрасным голосом, но и талантом юмориста-пародиста, ведущего-конферансье, а также обладает даром замечательного рассказчика. Именно поэтому в зале никто не скучал, то и дело выступление прерывались бурными аплодисментами и криками «Браво!». Песни о родной Беларуси, о малой родине, о любви, шуточные песни – каждый на концерте услышал то, что близко и дорого его сердцу. В прекрасном, зажигательном исполнении певца прозвучали белорусские народные и авторские песни.

Сольные номера Сергея чередовались с ярким выступлением участников ансамбля «Свитанак» Пишчикаса Эдвардаса, Пишчикене Елены, Падобы Михаила, Падобы Валентины, Шабодаловой Ольги, которые как нельзя лучше дополняли друг друга.

Как отметил Сергей Шабадалов, мероприятие в Даугавпилсе – это новая страница в его творческой карьере, поскольку большой сольный концерт ему еще не доводилась давать, а еще на вечере прозвучало много песен на слова даугавпилсского поэта, члена Союза писателей Беларуси Станислава Володько, в творчестве которого тема малой родины и матери проходит красной линией.

Живая музыка, замечательные голоса солиста и участников ансамбля, тонкий юмор ведущего – все это не оставило равнодушным никого из многочисленных собравшихся. Концерт прошел «на ура», подарил множество самых радостных и позитивных эмоций зрителям и надежду на новые творческие встречи. Об этом и сказала в заключительной речи руководитель ЦБК и председатель белорусского общества «Уздыма» Жанна Романовская. Слова благодарности в адрес артистов прозвучали также от председателя Общества латвийско-белорусского содружества С.Володько, члена правления «Уздыма» Ольги Павлович и многих других.

Сотрудничество белорусов Латвии и Литвы продолжается. До встречи в этом году на фестивале белорусской песни в Висагинасе и «Белорусском кирмаше в Даугавпилсе»!



Центр белорусской культуры