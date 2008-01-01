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Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
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Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 22:33
В Латгалии попытка переплыть водоем оказалась смертельной
Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) 14 мая достали из водоема утонувшего человека, сообщает ЛЕТА.
Как пишет LETA со ссылкой на ГПСС, в понедельник во второй половине дня во время отдыха возле водоема в Вилянском крае два человека попытались переплыть водоем, но потерпели неудачу. Очевидцам удалось спасти одного из них. Тело второго человека сотрудники ГПСС обнаружили под водой примерно в 30 метрах от берега. Медики констатировали, что он скончался.
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