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Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 22:33

В Латгалии попытка переплыть водоем оказалась смертельной

Пресс-фото

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) 14 мая достали из водоема утонувшего человека, сообщает ЛЕТА.

Как пишет LETA со ссылкой на ГПСС, в понедельник во второй половине дня во время отдыха возле водоема в Вилянском крае два человека попытались переплыть водоем, но потерпели неудачу. Очевидцам удалось спасти одного из них. Тело второго человека сотрудники ГПСС обнаружили под водой примерно в 30 метрах от берега. Медики констатировали, что он скончался.

Делфи

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