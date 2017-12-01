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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 мая 2018 | 22:20
Ушли в мир иной...
Со 9 по 15 мая 2018 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Abrazevičs Jurijs (17.10.1965 19.12.2017)
Baranovskis Vasilijs (16.02.1957 13.05.2018)
Cirša Ņina (01.12.1952 14.05.2018)
Čibels-Čiblis Raimonds (17.02.1934 15.05.2018)
Daņilova Antoņina (12.03.1933 10.05.2018)
Deruks Broņislavs (02.01.1955 14.05.2018)
Jehimovičs Ivans (17.09.1953 14.05.2018)
Jodzeviča Regīna (19.02.1933 12.05.2018)
Kiške Manefa (25.11.1936 13.05.2018)
Krivašonoks Vladislavs (05.12.1973 08.05.2018)
Kušķis Sergejs (08.09.1959 10.05.2018)
Paršina Tamāra (09.08.1949 09.05.2018)
Petrovs Nikolajs (03.10.1951 09.05.2018)
Putāne Valentīna (29.01.1934 10.05.2018)
Rubīna Marija (07.05.1963 12.05.2018)
Rumjanceva Marfa (16.07.1943 11.05.2018)
Seļivanovs Sergejs (09.10.1963 11.05.2018)
Tarasova Klavdija (21.08.1932 10.05.2018)
Timofejevs Anatolijs (20.03.1957 15.05.2018)
Trafimova Faina (21.12.1948 21.04.2018)
Voroņko Valentina (15.05.1943 09.05.2018).
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