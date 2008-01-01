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Новости Культура | 16 мая 2018 | 22:20
Дни белорусской культуры зовут!
Центр белорусской культуры приглашает на традиционные майские Дни белорусской культуры в Даугавпилсе, которые откроются богослужением в честь Евфросиньи Полоцкой, а завершатся ярким концертом в Доме Единства.
Дни белорусской культуры откроются 23 мая.
В этот день, в 10.00, в Центре белорусской культуры (ул.Алеяс, 68) пройдет День открытых дверей. Любой желающий сможет поближе познакомиться с работой и достижениями ЦБК, планами и перспективами его развития.
В 13.00 в Борисо-Глебском кафедральном соборе (ул.Таутас, 2) пройдет богослужение в честь Евфросиньи Полоцкой, которая почитается покровительницей и небесной заступницей земли белорусской.
В 17.00 в ЦБК состоится открытие персональной выставки картин «Пейзажи родимой сторонки» художницы из Тукумса, выпускницы художественно-графического факультета Витебского пединститута Надежды Изенёвой (Лавринович).
Продолжатся Дни белорусской культуры 24 мая.
В 14.00 в помещении ЦБК все желающие, кому близок и дорог белорусский язык, смогут написать публичный диктант и попробовать свои силы в знании этого предмета.
В 16.00 здесь же откроется литературная выставка, приуроченная к 135-летию знаменитого белорусского писателя Янки Мавра.
Завершаться же дни белорусской культуры 25 мая ярким концертом «Сундук белорусских сокровищ», который начнется в 18.00 в концертном зале Дома Единства (ул.Ригас, 22а). Это продолжение проекта ЦБК к 100-летию Латвийской Республики. В этот раз из белорусского сундука достанут красивые покрывала, вытканные умелыми руками мам и бабушек. В театрализованно-музыкальном представлении примут участие коллективы Центра: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка»; а также белорусский ансамбль «Завируха» из Екабпилса и гости из Миор (Беларусь). Вход свободный.
Сердечно приглашаем всех желающих посетить мероприятия Дней белорусской культуры, чтобы поближе познакомиться с богатой белорусской культурой, традициями и обычаями белорусского народа!
На мероприятиях ведется фотосъемка и видеосъемка.
Центр белорусской культуры
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