Автобус «по требованию»: в Ливаны в первый день — один пассажир

Новости Общество | 16 мая 2018 | 22:19

Пресс-фото Пресс-фото

В среду 16 мая по маршруту Ливаны – Межанцаны – Ливаны отправился в первый рейс по запросу автобус Nr.6950. Ехал в нем всего один пассажир, сообщает Латвийская автотранспортная дирекция.

Как ранее сообщало Latvijas radio, с 16 мая в Ливанском крае начат пилотный проект. По указанному маршруту раз в неделю будет выполняться рейс общественным транспортом, но при условии, что пассажир о своем желании им воспользоваться сообщит SIA Jēkabpils autobusu parks по телефону не менее чем за 24 часа до поездки.

По словам начальника отдела Автотранспортной дирекции по планированию общественного транспорта Яниса Лаздонса, такой пассажир нашелся и записался на рейс, так что поездка состоялась. Лаздонс прогнозирует, что вскоре, с появлением более доступной информации о такой возможности, пассажиров станет больше.

Мэр Ливанского края Андрис Вайводс признал в беседе с Latvijas Radio, что самоуправление получило все сведения об организации услуги довольно поздно, только в минувшую пятницу. Поэтому местные жители не знали ни номера рейса, ни времени отправления. Но их заранее известили, что общественный транспорт по заявкам пассажиров впредь будет доступен. Теперь краевая дума готовит раздаточные материалы с разъяснениями, чтобы вручить их людям в каждом доме.

А разъяснения необходимы, добавил Вайводс — потому что местные жители опасаются подавать заявки, опасаясь негативных последствий в случае, если они по причине недомогания или из-за других внезапных проблем не смогут воспользоваться заказанным рейсом.

Как пояснил Янис Лаздонс, пилотный проект продлится 4 месяца, до сентября, и за это время выяснится, какие маршруты общественного транспорта в Ливаны востребованы и должны быть сохранены. Если же услуга окажется малопопулярной, альтернативой станет закрытие маршрута либо сокращение числа рейсов.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, депопуляция в регионах вынудила правительство утвердить новый вид организации услуг общественного транспорта – по требованию. На малонаселенных территориях такие рейсы заменят регулярные, давно ставшие убыточными для перевозчиков и государства, субсидирующего их. Наличие хотя бы такого транспортного сообщения в регионах призвано сократить убытки от пассажирских перевозок и в то же время — предотвратить дальнейший отток населения.

Сеть региональных маршрутов в Латвии – это около 1100, регулярных рейсов насчитывается свыше 7600. И на 14% рейсов выделяемая государством дотация на 85% превышает сборы от продажи билетов. Это свидетельствует, что пользуется такими рейсами очень незначительное число пассажиров. Вот этих-то направлений и коснутся изменения.

LSM