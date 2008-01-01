Жители Даугавпилса не хотят жить рядом с душевнобольными

Новости Общество | 16 мая 2018 | 22:10

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В микрорайоне Крыжи в Даугавпилсе в рамках проекта деинституционализации планируется поселить несколько категорий горожан, имеющих ментальные расстройства, а также воспитанников детского дома «Приедите». Но эти планы местного самоуправления население восприняло крайне негативно, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Проект деинституционализации предусматривает, что постепенно люди, нуждающиеся в социальной опеке, будут переселяться из казенных учреждений в квартиры, где смогут организовывать свой быт сами и жить в обществе, а не в изоляции. Около 30 таких лиц – детдомовцы и люди с некоторыми расстройствами умственного развития, не мешающими им социализироваться, получат жилье в Крыжах.

«12 человек с проблемами умственного развития и 10 ребят из приюта, — пояснила председатель комитета Даугавпилсской думы по социальным делам Хелена Солдатенок. — Такой проект реализуется во всей Латвии. В том числе в Даугавпилсе. В рамках этого проекта наш город получает 1 млн 200 тыс. евро на ремонты квартир, подъездов, других зданий в нашем городе! И не только в микрорайоне Крыжи».

Но жители микрорайона — против такой инициативы самоуправления и уже собрали более сотни подписей под своими возражениями. Множество даугавпилчан 15 мая вышли на общее собрание, чтобы высказать свое мнение и встретиться с представителями городской администрации. Их беспокоит, что именно в Крыжах может оказаться сконцентрировано много людей с душевными заболеваниями.

«Люди боятся! Именно боязнь и за детей, и за всех — неизвестно, какие это новые жители будут. Поэтому и против!» — прояснила одна из протестующих.

«И я против. У меня двое детей — я не смогу их гулять выпускать. Что такое эти люди, я знаю не понаслышке, рассказывать нам сказки не надо», — заявила другая.

По оценке городских властей, проблема заключается в недостаточной коммуникации и нехватке информации. Ответственный за разработку плана деинституционализации в Латгальском регионе социолог Виестур Клейнбергс поясняет: люди ставят знак равенства между умственно отсталыми людьми и психически больными.

«Но самая большая проблема, думаю, в том, что наше общество, большинство жило, не видя этих людей и не осознавая, что они — среди нас. Да, есть люди, которые умственно отсталые. Они не злые. Это хорошие люди, просто им нужна помощь. Тогда они могут жить самостоятельно. К сожалению, у нас общество готово скорее жить рядом с наркоманами или бывшими заключенными, чем с психически нездоровыми», — говорит эксперт.

«Что мы, будем их закрывать всю жизнь под замок в пансионатах? Они такое же право имеют жить в обществе, как и мы», — говорит Солдатенок.

От реализации проекта выиграет и само общество, и город – планируется, что будет благоустроена территория, отремонтированы подъезды домов, где поселят подопечных, по соседству приведут в порядок дворы и расширят парковки, поясняют в думе. Причем вначале подготовят всю инфраструктуру, и лишь затем состоится заселение — по плану, первые новые соседи появятся в Крыжах не раньше следующего года.

LSM