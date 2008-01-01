Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 мая
Именины:
Международный день информационного сообщества
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить, спросите всех, кто попадет под руку. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1883 ()
|GBP
|0.879 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.822 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ...
2. Затмения Солнца и Луны {2}
3. Зато нас по головке погладят! {181}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
8. Даугавпилсский театр завершит сезон мюзиклом «Джейн Эйр»
9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
10. За кражу садовой техники из магазинов задержана преступная группировка
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 22:08
Госконтроль отчитался о наказаниях чиновников-казнокрадов: Даугавпилс под прицелом
Служба государственного контроля представила отчет о ходе дел по констатированным ранее нарушениям должностных лиц государства и самоуправлений. В суде находятся 11 уголовных дел против 12 должностных лиц. Но многие дела так и и не дошли до суда, сообщает Служба новостей Латвийского радио.
Ранее Госконтролем были инициированы уголовные и административные дела по незаконно выплаченным пожертвованиям и гонорарам, целевым дотациям, а также о бездействии должностных лиц по всей Латвии и использовании ими служебного положения в личных целях.
«Главная удача в том, что мы наконец-то приходим к общему мнению: чиновник, который незаконно израсходовал бюджетные средства, должен понести наказание. [...] Дело по Rīgas Satiksme находится полиции, все вопросы по нему к ним. По нашему мнению, был нарушен закон. Но дело еще не закончено. [...] Дела находятся в разных стадиях: некоторые — в полиции, некоторые — уже в прокуратуре, какие-то дела уже в суде, есть дела, которые закончились приговором. [...] Приговор вступил в силу в отношении управляюшего Рижского свободного порта и его помощника. Дело касалось незаконных выплат премий на сумму около 800 тыс. евро», — рассказал радиостанции заведующий отделом Госконтроля по оценке допущенных нарушений Айвар Эрглис.
За бездействие, повлекшее тяжкие последствия, был осужден на три года лишения свободы условно с запретом четыре года занимать руководящие должности в госсекторе бывший председатель Броценского самоуправления.
За мошенничество, которое заключалось в фиктивном трудоустройстве лиц на предприятии Rīgas namu pārvaldnieks, оштрафовано на 18 минимальных зарплат одно должностное лицо.
Виновный также покрыл нанесенные своими действиями убытки в размере 7 тысяч евро.
В фиктивном трудоустройстве лиц также замечено руководство Даугавпилсской музыкальной школы Станислава Брока — выплачен гонорар свыше 13 тысяч евро, начат уголовный процесс.
Депутатам Даугавпилсского смоуправления, которые не занимают оплачиваемые должности в думе, выплачены премии свыше 5 тысяч евро. Также начат уголовный процесс.
Мэр и его заместитель в Резекне покрыли незаконно выплаченные гонорары, и уголовный процесс возбуждать не стали.
В поле зрения Госконтроля попала и региональная Полиция самоуправления: гонорар на сумму почти в 23 тысячи евро была выплачена сотрудникам, которые не выполняли обязанности, предусмотренные в «Законе о полиции».
Начата проверка доказательств.
Экс-глава Госконтроля, а ныне — член ревизионной комиссии Сейма Ингуна Судраба оценила совместные достижения Госконтроля и правоохранительных органов, но нашла и недочеты.
«e-veselība — это история о том, что средства потрачены, все законно, но эффективности нет. Все делается очень долго, создана система, которая не работает», — сказала Судраба.
А вот депутат Сейма Андрей Клементьев указал сотрудникам Госконтроля на недоработки: говорит, выявляя мелкие нарушения, слона-то они и не приметили — многомиллионные убытки от внедрения системы e-veselība так и остались безнаказанными. Более того, за них еще и наградили.
«В Латвии это уже второй неудачный проект. Напомни, с e-skola была точно такая же ситуация, никого не наказали. e-veselība — более крутой проект, более крупный, очень продолжительный, и тоже [наказанных] нет. Если бы по окончании всех этих махинаций я получил бы услугу, я может быть, смирился бы с этим. Но у нас сегодня ни услуги нет, ни финансов. Прокуратуре нужно было плотнее работать с Госконтролем, который указывал Министерству [здравоохранения] на те риски, которые будут, если они будут продолжать. Те проигнорировали, но их не наказали. А некоторые из тех лиц, которые принимали какие-то решения, были даже награждены в следствие «удачного введения e-veselība». Это плевок в лицо обществу, потому что мы прекрасно знаем — e-veselība сегодня не работает», — отметил депутат.
Айвар Эрглис парирует, что ничего об этом не знает: «Процесс был возбужден по возбуждению министерства, а не Госконтроля».
Директор департамента ревизии Госконтроля Инга Варава к проколу Минздрава с системой электронного здоровья отнеслась с пониманием — были объективне причины.
«Мы проводили ревизию еще в процессе разработки этой программы, чтобы помочь министерству закончить этот проект в срок и не потерять европейское финансирование. Эта система просто устарела. Ее лепили из многих кусочков, постоянно что-то добавляла, и она уже не может эффективно функционировать. Еще во время ревизии мы говорили, что это большая ошибка», — говорит Варава.
В суд также переданы дела об использовании служебного положения в Елгавской поликлинике, Елгавской городской больнице, на предприятии Jurmalas namsaimnieks и в Огрском центре культуры.
Добавить комментарий