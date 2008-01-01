Госконтроль отчитался о наказаниях чиновников-казнокрадов: Даугавпилс под прицелом

Новости Происшествия | 16 мая 2018 | 22:08

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Служба государственного контроля представила отчет о ходе дел по констатированным ранее нарушениям должностных лиц государства и самоуправлений. В суде находятся 11 уголовных дел против 12 должностных лиц. Но многие дела так и и не дошли до суда, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Ранее Госконтролем были инициированы уголовные и административные дела по незаконно выплаченным пожертвованиям и гонорарам, целевым дотациям, а также о бездействии должностных лиц по всей Латвии и использовании ими служебного положения в личных целях.

«Главная удача в том, что мы наконец-то приходим к общему мнению: чиновник, который незаконно израсходовал бюджетные средства, должен понести наказание. [...] Дело по Rīgas Satiksme находится полиции, все вопросы по нему к ним. По нашему мнению, был нарушен закон. Но дело еще не закончено. [...] Дела находятся в разных стадиях: некоторые — в полиции, некоторые — уже в прокуратуре, какие-то дела уже в суде, есть дела, которые закончились приговором. [...] Приговор вступил в силу в отношении управляюшего Рижского свободного порта и его помощника. Дело касалось незаконных выплат премий на сумму около 800 тыс. евро», — рассказал радиостанции заведующий отделом Госконтроля по оценке допущенных нарушений Айвар Эрглис.

За бездействие, повлекшее тяжкие последствия, был осужден на три года лишения свободы условно с запретом четыре года занимать руководящие должности в госсекторе бывший председатель Броценского самоуправления.

За мошенничество, которое заключалось в фиктивном трудоустройстве лиц на предприятии Rīgas namu pārvaldnieks, оштрафовано на 18 минимальных зарплат одно должностное лицо.

Виновный также покрыл нанесенные своими действиями убытки в размере 7 тысяч евро.

В фиктивном трудоустройстве лиц также замечено руководство Даугавпилсской музыкальной школы Станислава Брока — выплачен гонорар свыше 13 тысяч евро, начат уголовный процесс.

Депутатам Даугавпилсского смоуправления, которые не занимают оплачиваемые должности в думе, выплачены премии свыше 5 тысяч евро. Также начат уголовный процесс.

Мэр и его заместитель в Резекне покрыли незаконно выплаченные гонорары, и уголовный процесс возбуждать не стали.

В поле зрения Госконтроля попала и региональная Полиция самоуправления: гонорар на сумму почти в 23 тысячи евро была выплачена сотрудникам, которые не выполняли обязанности, предусмотренные в «Законе о полиции».

Начата проверка доказательств.

Экс-глава Госконтроля, а ныне — член ревизионной комиссии Сейма Ингуна Судраба оценила совместные достижения Госконтроля и правоохранительных органов, но нашла и недочеты.

«e-veselība — это история о том, что средства потрачены, все законно, но эффективности нет. Все делается очень долго, создана система, которая не работает», — сказала Судраба.

А вот депутат Сейма Андрей Клементьев указал сотрудникам Госконтроля на недоработки: говорит, выявляя мелкие нарушения, слона-то они и не приметили — многомиллионные убытки от внедрения системы e-veselība так и остались безнаказанными. Более того, за них еще и наградили.

«В Латвии это уже второй неудачный проект. Напомни, с e-skola была точно такая же ситуация, никого не наказали. e-veselība — более крутой проект, более крупный, очень продолжительный, и тоже [наказанных] нет. Если бы по окончании всех этих махинаций я получил бы услугу, я может быть, смирился бы с этим. Но у нас сегодня ни услуги нет, ни финансов. Прокуратуре нужно было плотнее работать с Госконтролем, который указывал Министерству [здравоохранения] на те риски, которые будут, если они будут продолжать. Те проигнорировали, но их не наказали. А некоторые из тех лиц, которые принимали какие-то решения, были даже награждены в следствие «удачного введения e-veselība». Это плевок в лицо обществу, потому что мы прекрасно знаем — e-veselība сегодня не работает», — отметил депутат.

Айвар Эрглис парирует, что ничего об этом не знает: «Процесс был возбужден по возбуждению министерства, а не Госконтроля».

Директор департамента ревизии Госконтроля Инга Варава к проколу Минздрава с системой электронного здоровья отнеслась с пониманием — были объективне причины.

«Мы проводили ревизию еще в процессе разработки этой программы, чтобы помочь министерству закончить этот проект в срок и не потерять европейское финансирование. Эта система просто устарела. Ее лепили из многих кусочков, постоянно что-то добавляла, и она уже не может эффективно функционировать. Еще во время ревизии мы говорили, что это большая ошибка», — говорит Варава.

В суд также переданы дела об использовании служебного положения в Елгавской поликлинике, Елгавской городской больнице, на предприятии Jurmalas namsaimnieks и в Огрском центре культуры.

LSM