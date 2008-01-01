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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 мая 2018 | 18:55
В Даугавпилсе в Ночь музеев можно будет посетить экскурсию на ретро трамвае
В рамках международной акции «Ночь музеев», только 19 мая, с 13:30 до 22:00 в Даугавпилсе можно будет посетить экскурсию на ретро-трамвае. Трамвай будет курсировать по маршруту от микрорайона Химия до Даугавпилсской крепости, останавливаясь на всех остановках.
Во время поездки пассажирам будет предоставлена возможность прослушать специально созданный аудио-тур по Даугавпилсу совершенно бесплатно.
Используя свои смартфоны для сканирования QR-кода, который будет расположен в трамвае, пассажиры смогут послушать тур на латышском, русском или английском языках. Для удобства пассажирам рекомендуется использовать свои наушники для аудиогида.
Обзорную экскурсию на ретро трамвае организовывает Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с акционерным обществом «Daugavpils satiksme».
Дополнительная информация про Ночь Музеев в Даугавпилсе: www.visitdaugavpils.lv.
Цена одной поездки составляет 0.43 евро. На трамвае будет расположена вывеска «Ретро-трамвай».
19 мая ретро-трамвай будет курсировать по следующему графику:
Время отправления трамвая с остановки «Butļerova iela» - 13:31, 14:46, 16:01, 17:16, 18:31, 19:46, 21:01, 22:16, 23:31.
Время отправления трамвая с остановки «Vienības nams» (в направление в Крепость) – 13:54, 15:09, 16:24, 17:39, 18:54, 20:09, 21:24, 22:39, 23:54.
Время отправления с остановки “Vienības nams” (в направление микрорайона Химия) – 14:17, 15:32, 16:47, 18:02, 19:17, 20:32, 21:47, 23:02, 00:17.
Время отправления трамвая с остановки «Cietoksnis» - 14:10, 15:25, 16:40, 17:55, 19:10, 20:25, 21:40, 22:55, 00:10.
Информация:
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65422818; +371 26444810
Э-почта: turisms@daugavpils.lv
Web: http://www.visitdaugavpils.lv
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Instagram: www.instagram.com/daugavpils.travel/
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