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Новости Спорт | 16 мая 2018 | 18:49
Остапенко вышла в 1/8 финала престижного турнира в Риме
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла в 1/8 финала престижного турнира категории Premier в Риме, обыграв со счетом 6-2, 7-5 китаянку Чжан Шуай.
Первый сет латвийская теннисистка начала уверенно, взяв две подачи соперницы и поведя со счетом 4-0. В шестом гейме Остапенко уступила на своей подаче, но уже в восьмом она выиграла сет.
Второй сет начался с того же, что и первый — Шуай проиграла свою подачу. Впрочем, игра после этого выровнялась, и китаянка довела счет до 4-4. Правда, в концовке матча сильнее оказалась Алена, которая снова была сильнее на подаче соперницы и закончила сет со счетом 7-5.
За выход в 1/8 финала Алена получила 105 рейтинговых очков. Там она сыграет против победительницы пары Йоханна Конта — Се Шувэй
LSM
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