Электричество в Латвии: на полцента дешевле, но в полтора раза дороже

Новости Латвия | 16 мая 2018 | 18:47

Впервые с момента полного открытия рынка электричества в конце прошлого года было зафиксировано заметное снижение тарифов для домохозяйств: без малого на полцента за киловатт-час. При этом цены в Латвии все равно были почти в полтора раза выше, чем в Литве и Эстонии, следует из подготовленного Еврокомиссией обзора.

В октябре-декабре прошлого года страны Балтии (и Италия) импортировали значительную часть необходимой им энергии, констатируется в «Ежеквартальном отчете европейских рынков электричества» Генерального директората по энергетике. «Государства Балтии импортировали почти 30% от общего объема потребляемого ими электричества, тогда как в Италии доля импорта составила в IV квартале 2017 года 15%. Эти государства сильно зависимы от предложения импортного электричества, в особенности в зимний период. (...) Производство отечественного электричества, конкурентоспособного по сравнению с импортом из России, также оказало воздействие на отличия в ценах [между Балтией и другими странами]. В IV квартале ценовая премия («излишняя» наценка — Rus.Lsm.lv) и в Финляндии, и в странах Балтии уменьшилась, а цены в странах Северного региона демонстрировали лучшее сближение», — констатируют европейские аналитики.

С момента полного открытия рынка электричества Латвии 1 января 2015 года и до прошлого года цены для конечного бытового потребителя неизменно росли, неоднократно убеждался Rus.Lsm.lv в архиве отчетов Генерального директората по энергетике: последняя регулируемая цена, в конце 2014 года, была равна 13,65 центов за кВт-час. Первое снижение — отмеченное Rus.Lsm.lv по итогам весны 2017-го — было символическим: для латвийской семьи, потребляющей 208 кВт-часов в месяц (соответствует годовому потреблению в 2500 кВт-часов), ежемесячный счет за электричество сократился с 33,65 до 33,59 евро, т.е. на шесть евроцентов, или же на 0,18%, писал тогда Rus.Lsm.lv.

Снижение, зафиксированное в конце 2017 года, более существенное: на 0,49 цента за кВт-час. Средняя за квартал цена для конечных бытовых потребителей в Латвии с учетом всех сборов, налогов и платежей составила 15,86 евроцента за кВт-час. Годом ранее этот тариф, согласно Еврокомиссии, достигал 16,29 евроцента за киловатт-час.

Однако и

эта цена существенно выше, чем в соседних странах — при том, что исторически стартовые позиции были практически одинаковыми и отличия в тарифах начинались только после запятой. Сейчас же в Эстонии электричество дешевле ровно на треть, в Литве — почти наполовину (на 42%).

Согласно данным региональной биржи электроэнергии Nordpool, за последние годы оптовые цены для Балтийского региона упали радикально: на 51%, или же с 48,87 евро за МВт-час в декабре 2014-го до 32,26 евро за МВт-час в декабре 2017-го. В Литве и в Эстонии общая динамика цен для потребителей в целом повторяет тенденции на оптовом рынке, в Латвии же до последнего момента такая связь практически отсутствовала.

В Латвии за эти годы изменилась структура тарифа — в плате за доставку появилась постоянная часть «за мощность подключения», не зависящая от фактического потребления (эта «абонементная» система была введена в августе 2016 года). Еще раз система была откорректирована 1 января этого года, когда в силу вступил новый порядок начисления и уплаты «зеленого сбора» — т.н. компонента обязательной закупки (КОЗ, OIK). Ранее размер платежа был прямо пропорционален фактическому потреблению, теперь же и он имеет постоянную часть. Таким образом, клиент даже с нулевым потреблением обязан покрыть уже два постоянных платежа.

Новая система, как уже писал Rus.lsm.lv, вызвала заметное увеличение конечного счета за электричество для целого ряда категорий потребителей, как бытовых, так и коммерческих (в частности, крестьянских хозяйств). Фактически сложилась система, при которой крупные потребители получают электричество со скидкой, а малые — с наценкой.

В марте Rus.Lsm.lv писал, что вице-премьер и одновременно министр экономики Арвил Ашераденс назвал саму систему OIK «национальной, макроэкономической, фундаментальной ошибкой». Впрочем, он добавил, что «в первый раз за двадцатилетнюю историю OIK он реально снижен на треть». Все корректировки политики OIK, согласно многочисленным заявлениям политиков, были направлены на повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

Судя по тому же отчету Еврокомиссии, в IV квартале прошлого года электричество для индустриального потребления в Латвии было самым дорогим во всех постсоветских и постсоциалистических странах ЕС — и более того, было существенно дороже, чем в «дорогих» Швеции, Финляндии и Дании.

Насколько манипуляции с OIK привели к удешевлению электричества для латвийской промышленности, станет, видимо, понятно, после публикации следующего отчета Еврокомиссии — за первый квартал этого года.

LSM