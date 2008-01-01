Латвия – Дания: «машина времени» Боб Хартли возвращает в 2009-й

Новости Спорт | 16 мая 2018 | 18:45

Не знаю ни одного человека, который бы перед стартом чемпионата мира в Дании заикался бы о выходе латвийских хоккеистов в четвертьфинал, я не знаю, что думал наш тренерский штаб во время контрольных матчей, когда девять поражений кряду в апреле наводили на тревожные мысли, потому не верьте сегодня тем, кто кричит – я ведь так и думал, я предсказывал. Ничего подобного! Возьму на себя смелость предположить, что даже такой тертый калач, как Боб Хартли, со своим опытом и чутьем, такого долгожданного для нашего болельщика успеха не предполагал. Но в Хернинге случилось невероятное.

В решающем матче группового этапа сборная Латвии со счетом 1:0 обыграла ну просто никаких датчан. Гол в первом периоде Андриса Джериньша так и остался единственным. Сама игра, кстати, мне не особо понравилась.

Нет, со сборной Латвии все было в порядке – снова игровая дисциплина на уровне, самоотверженность в каждом эпизоде, минимум ошибок и привычно надежный Элвис Мерзликин на последнем рубеже.

А вот сборную Дании словно подменили. Не могу понять, что произошло с хозяевами турнира в самый решающий момент, но они откровенно разочаровали и, как следствие, провалились. Они явно не заслуживали победы в этой игре, а значит не заслуживали и плей-офф. В отличие от сборной Латвии, которая давно отучила наших болельщиков от решающих игр чемпионата мира. Ведь в последний раз латвийские хоккеисты играли в 1/4 финала в 2009 году. Это было в Берне, в Швейцарии (до этого подобное со сборной Латвии случалось только в 2000 и 2004 годах).

Каюсь, когда перед игрой Латвия - Дания оценивал шансы наших ребят, то пошутил, мол, что в 2020 году уж точно попадем в восьмерку сильнейших. Потому как после Словакии в 2019-м, сильнейшие сборные планеты вновь соберутся в Швейцарии. Приятно, не буду скрывать, что моя хрупкая и неубедительная параллель разрушилась после трех периодов матча вечером вторника. Приятно, что турнир для латвийских хоккеистов продолжается, приятно что в следующем матче наш ждут действующие чемпионы мира шведы, у которых в составе 20 игроков из НХЛ и которые пока что остаются единственными, которые не проигрывают здесь.

А это значит снова вызов, снова уникальная игра, в которой в чистом виде можно проверить – на что ты способен.

Что там будет 17 мая – посмотрим. Сборная Латвии может без стресса готовиться ко встрече со скандинавами, и особо не переживает. Задача-максимум выполнена, руководство сборной и федерации может выписывать премии. Как-никак – заслужили. Дело не в следующей игре, и даже не в конкретном результате, который мы узнаем в полночь с четверга на пятницу (начало матча Латвия – Швеция в 21.15). Кстати, в других матчах 1/4 финала сойдутся Финляндия – Швейцария, США – Чехия и Россия – Канада. Последняя игра – это битва, это классика жанра. Но речь о другом.

Так вот, как бы не закончилась четвертьфинальная встреча с «Тре Кронор», важно отметить следующее.

Боб Хартли оказался ценным приобретением. Это надо признать. С его приглашением мы угадали. Инвестиция в него (400 00 евро зарплаты в год) сработала на все сто.

А еще благодаря ему, мы увидели в деле будущее латвийского хоккея. Ведь имена каких игроков сегодня на слуху в Дании? Правильно – Рудольфа Балцерса, Теодора Блюгера, Увиса Балинскиса, Кристиана Рубина, Кристапа Зиле, Родриго Аболса, Фрэнка Разгалса, Никиты Евпалова, Рихарда Букартса и так далее. Не знаю и не могу даже предположить, кто бы из латвийских тренеров решился принять такую сборную Латвии, с такой молодежью. Без Каспара Даугавиньша, Лауриса Дарзиньша, Земгуса Гиргенсонса, Оскара Бартулиса и Артура Кулды (по ходу чемпионата из-за травмы выбыл Мартиньш Карсумс).

Никто бы не стал подставляться. Канадец же не испугался, наверное, потому, что был не в курсе – кто есть кто.

А если серьезно, то канадский специалист наглядно продемонстрировал, как надо работать даже в таких ограниченных условиях, когда надо выбирать 25 человек из 50 кандидатов, когда половина из них – без какого-либо опыта, когда имена игроков ему ничего особого не говорят. Но задача поставлена и надо работать. Хартли сработал профессионально. Спасибо, Боб, за четыре победы в Хернинге, за 13 набранных очков, за выход в четвертьфинал и за волшебную возможность через два дня скрестить клюшки со шведами.

Хочется верить, что этот союз сохранится и что в ближайшее время от клуба НХЛ он так и не дождется предложения (только этот пункт позволяет ему разорвать соглашение с ЛХФ в одностороннем порядке).

Потому что чувствуется – Хартли получает наслаждение от работы с латвийскими хоккеистами, а те и рады учиться у такого мэтра. Гармония...

LSM