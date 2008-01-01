В Латвии снова растет теневая экономика

Новости Экономика | 16 мая 2018 | 18:43

После продолжительного и планомерного сокращения теневой экономики, в этом году уровень «тени» неожиданно вырос – по этому показателю Латвия вернулась примерно в 2015-2016 год, заявил в эфире передачи Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш.

По словам Эндзиньша, главная задача сейчас – понять, почему так произошло.

«Увиденное удивляет. Ведь за последнее время было сделано много хороших вещей. Проведена большая налоговая реформа, которая могу поспорить, даст результат. Кроме того, есть совместные договоренности отрасли, последствия которых мы увидим в следующем году», - сказал Эндзиньш.

Эндзиньш отметил, что в Латвии есть три типа плательщиков налога.

«Есть «белые» предприниматели, которые платят все, что скажут. Телевизор из дома продадут, но заплатят налоги. Есть вторая группа – «черные», кто не платит ничего. Даже, если ему сделать нулевую ставку налогов, он платить не будет. И есть третья категория – которые, заплатив налоги, просто не могут выжить. Они могут потерять мотивацию, видя, что заплатив налоги, их деньги тратятся не так, как бизнесмену бы хотелось. И если государство его необоснованно обидело, он тоже будет «обижать» государство», - считает Эндзиньш.

LSM