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Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
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Новости Латвия | 16 мая 2018 | 18:39
Среда, 16 мая: обещанные грозы — на пороге, но с огнем лучше не шутить
Погоду в Латвии сейчас определяет область пониженного давления — циклоническая ложбина. Для нее характерно низкое атмосферное давление, которое всегда чревато осадками. Поэтому сегодня ожидаются небольшие и кратковременные дожди.
В то же время, как предостерегает метеоцентр, вывесивший на своем сайте «желтое» предупреждение, все последние дни сохраняется высокая пожароопасность в лесах, и сегодня это касается уже не только центральных и восточных районов Латвии, а почти всей ее территории.
Ветер слабый, переменных направлений. Максимальная температура воздуха в середине дня составит +20…+25 градусов, в приморских районах не выше +17…+22.
В Риге облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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