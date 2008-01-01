Среда, 16 мая: обещанные грозы — на пороге, но с огнем лучше не шутить

Новости Латвия | 16 мая 2018 | 18:39

Погоду в Латвии сейчас определяет область пониженного давления — циклоническая ложбина. Для нее характерно низкое атмосферное давление, которое всегда чревато осадками. Поэтому сегодня ожидаются небольшие и кратковременные дожди.

В то же время, как предостерегает метеоцентр, вывесивший на своем сайте «желтое» предупреждение, все последние дни сохраняется высокая пожароопасность в лесах, и сегодня это касается уже не только центральных и восточных районов Латвии, а почти всей ее территории.

Ветер слабый, переменных направлений. Максимальная температура воздуха в середине дня составит +20…+25 градусов, в приморских районах не выше +17…+22.

В Риге облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM