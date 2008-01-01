МОЛОДЕЖНЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ТЕНЬ АНГЕЛА»

Новости Культура | 15 мая 2018 | 19:30

Кафедральный собор Мартина Лютера в НОЧЬ ЦЕРКВЕЙ – 1 июня в 21.30 – приглашает на музыкальный спектакль «ТЕНЬ АНГЕЛА» лауреатов международных конкурсов – Молодежного Камерного Хора Филармонического Общества Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер – Юлия Хуторецкая.

Спектакль на музыку Дмитрия Смирнова, Анатолия Королева, духовные стихи и стихи выдающихся поэтов России: А. Блока, И. Мандельштама, М. Цветаевой и др. Автор идеи, Режиссер-постановщик – Юлия Хуторецкая, ассистент режиссера – Никита Подольский, видеоинсталяции – Анатолий Анфилатов. Фотограф – Мария Ботникова.

Молодежный Камерный Хор Филармонического Общества Санкт-Петербурга (МКХ ФО СПб) основан Юлией Хуторецкой в 1992 году как хор Римско-Католической церкви «Notre Dame de Lourd» при поддержке настоятеля Павла Одиньша, Св. Роландса Шакальса и Св. Александра Шемета.

МКХ ФО СПб трансформируется в Вокальный Консорт (барочные оперы, камерные программы) и вокальную группу «Ю» (Александринский театр). В состав хора входят студенты и выпускники различных музыкальных вузов. Лауреаты Международного конкурса в Швейцарии, Испании, гастролирует по Франции, Испании, Японии, Германии, Швейцарии, Польше, Латвии, Литве, Арабским Эмиратам, Австрии, США, Китаю. МКХ ФО СПб записал несколько CD, имеет записи на телевидении и радио. В репертуаре хора музыка различных эпох и направлений, от григорианского хорала до современного искусства. Специально для хора написана музыка выдающимися композиторами Санкт-Петербурга - А. Петров, Ю. Фалик, Д. Смирнов, Л. Десятников, А. Королев. МКХ ФО СПб осуществил несколько проектов с великими русскими актерами, а так же осуществляет совместные постановки различных спектаклей и проектов: Оперы: «Царь Демьян» (Мариинский театр), «Любовник мельпомены» (Г. Банщиков, театр «Зазеркалье»), «Мнимые философы» (Дж. Паизиелло, Эрмитажный театр), «Эней и Лацио», «Армида и Ринальдо» (Сарти, Эрмитажный театр), «Сын-соперник» (Д. Бортнянский, Эрмитажный театр), «Дидона и Эней» (Г. Перселл, Эрмитажный театр), «Орфей» (Х.-В. Глюк, Театр Оперы и Балета им. Н.А. Римского-Корсакова), К. Монтеверди «Орфей», А. Шарпантье «Актеон», Ж-Ф. Рамо «Волшебная Лира» (государственный театр Эрмитаж) и др. Премьеры в России и Санкт-Петербурге – Д. Букстехуде «Membra Jesu nostri», Моцарт «Requiem» (в редакции Д. Дрюса), Мотеты и мессы семьи И.С. Баха, авторский вечер А. Пярта «Страсти по Иоанну», А. Шнитке «Стихи покаянные», «Реквием», Л. Бернстайн «Чичестерские псалмы», Г.-ф. Гендель «Dixit Dominus», «Ода Св.Цецилии», Г. Перселл «Ода Св. Цецилии», Р. Щедрин «Запечатленный ангел», А. Пярт «Плач Адама» и др.

Юлия Хуторецкая (дирижер) – Лауреат международных конкурсов, дирижер, органист, член союза концертных деятелей РФ, почетный член Ассоциации хоровых дирижеров США, Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории. Художественный руководитель Оперного Хора Театра оперы и балета санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (с 2008г.). Художественный руководитель и дирижер Молодежного Камерного Хора Филармонического общества Санкт-Петербурга (с 1992г.), педагог Академии Театра и Кино СПб – ГИТИС (с 2004-2013 г), руководитель вокальной группы «Ю» (Александрийский театр, с 2005), Артистический консультант Международного Хорового Фестиваля в Санкт-Петербурге.

Организаторы концерта: Кафедральный собор Мартина Лютера – www.luterakatedrale.lv, Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, Молодежный Камерный Хор Филармонического Общества Санкт-Петербурга – www.khutoretskaya.com.

МКХ ФО СПБ благодарит Мариса Ошлея, Мариса Сирмого и Роландса Шакальса за творческую поддержку

Вход свободный

_____________________________________________________________________

Информация: Центр латышской культуры – www.vienibasnams.lv, тел. 65427552

Daugavpils.lv