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Новости Культура | 15 мая 2018 | 19:28
Ночь музеев в Даугавпилсской крепости!
В очередной раз в Даугавпилсе пройдет одна из самых интересных ночей года – Ночь музеев, тема которой в этом году является «Колыбель»! И Даугавпилсская крепость вновь откроет свои ворота для всех искателей знаний и приключений!
В рамках этого мероприятия в крепости будет возможно не только прогуляться с фонариками по главному валу или зайти в казематированные помещения, но, также посетить несколько исторических зданий доступ к которым, обычно, закрыт.
С 18:00 будет возможно осмотреть экспозицию «Дороги пейзажей столетия Латвии глазами молодежи», которая будет представлена у фасада военного госпиталя (ул. Хоспиталя 6);
С 19:00 до 24:00 в капелле военного госпиталя будет представлена выставка исторических фотографий «Межвоенный период в Даугавпилсской крепости» а также само историческое здание госпиталя будет доступно для осмотра.
В 19.30 и 20.00 30-минутная лекция о биографии Яниса Балодиса в память о колыбели его карьеры – службе в Двинской (Даугавпилсской) крепости. В 19.30 – на латышском языке, в 20.00 – на русском языке в капелле военного госпиталя (ул. Хоспиталя 6);
С 19.00 до 23.00 в оборонительном рву крепости в палатке Даугавпилсского центра летучих мышей можно будет узнать о природе крепости и наблюдать живность, обитающую во рву.
С 18:00 будут проходить различные мероприятия, связанные с грандиозной кульминацией Ночи музеев – Балом Марты!
Так же в рамках Ночи музеев будут открыты пороховые склады крепости с историческими экспозициями, здание кордегардии первого набережного люнета с выставкой, посвященной теме этой ночи - «Колыбель», а также многое другое!
Приходите со своими фонариками!
Информацию подготовил:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости
Тел.: 65424043, 28686331, cietoksnis@daugavpils.lv
Daugavpils.lv
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