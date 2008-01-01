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Новости Общество | 15 мая 2018 | 19:26
Красный Крест провёл соревнования по первой помощи
12 мая, в субботу, на территории Даугавпилсской 3 средней школы прошли соревнования по оказанию первой медицинской помощи, организованные Даугавпилсским отделением Красного Креста. Участники – ученики старших классов.
Подобное мероприятие проходит в городе уже в 11 раз, а последние три года соревнования стали международными. В этом году в них принимают участие гости из литовского Висагинаса и белорусского Витебска, а также команды Даугавпилсских школ. В основе – знания и навыки, полученные на специальных внеклассных занятиях.
После приветственных слов организаторов, членов жюри, вводного инструктажа участники соревнований разошлись по станциям. В помещениях учебного заведения и на школьном дворе имитировались различные состояния, требующие неотложной первой медицинской помощи. Роль актеров досталась членам молодежной организации Красного Креста, судьи – опытные профессионалы – работники Даугавпилсской станции скорой неотложной медицинской помощи, а также преподаватели медицинских специальностей Даугавпилсского Университета. Оценка действий участников соревнований производится по заранее разработанным международным стандартам.
На каждой станции школьников ждали новые ситуации, требующие немедленного вмешательства. Ожоги и кровотечения, сердечные приступы и отравления, шоковые состояния и приступы удушья, переломы и множественные травмы после аварии – на все это надо было немедленно реагировать, грамотно распределить имеющиеся ресурсы, правильно связаться со скорой помощью и делать все, чтобы сохранить жизнь пострадавших до пребытия медиков. Предлагаемые обстаятельства самые разные: условия города, закрытое помещение или пикник на природе – везде надо было действовать быстро, но без лишней суеты. Кроме практических умений проверялись и знания – необходимо ответить на вопросы специального теста. Такие мероприятия не только помогают проверить знания и навыки, но и закрепляют их. Наблюдая за действиями молодых людей, понимаешь, что в экстренной ситуации они первыми придут на помощь и не растеряются. Первое место в этом году заняла 10 средняя школа, а всего в соревнованиях приняли участие 11 команд.
Daugavpils.lv
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