Ночь музеев – 2018 в Даугавпилсе

Новости Культура | 15 мая 2018 | 19:24

В рассказе о столетии Латвии, который начался в 2017 году и продолжится до 2021 года, лейт-мотивом 2018 года стало «Рождение». Поэтому в этом году тема Ночи музеев – «КОЛЫБЕЛЬ».

Существование каждого народа и нации обеспечивает колыбель. Смысл основания и существования государства кроется в заботе о колыбели семьи, рода и всего народа. В год столетия Латвии в Ночь музеев будем отдавать почести создателям и хранителям колыбелей!

В Даугавпилсе пережить чудеса Ночи музеев 19 мая приглашают 12 туристических объектов, обществ и учреждений образования.

ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

(ул.Ригас 8, Даугавпилс, тел.: +371 654 24155, +371 20203713, www.dnmm.lv)

«ЗДЕСЬ СУДЬБОНОСНАЯ РЕКА ВЕКАМИ КОЛЫБЕЛЬНУЮ ПОЁТ»

Двери музея распахнутся в 19.00.

В музее:

19.00 – 24.00

Колыбель историй предков: осмотр исторической экспозиции музея:

- Выставка, посвященная столетию Латвии «Рассказы свободы: история семьи – история Латвии»;

- Выставка старинных утюгов из частной коллекции Ивана Матеша «Рассказ старого утюга»;

- Выставка из фондов музея «Пусть музыка звучит»;

- Выставка «Дорога к храму»;

- Выставка интерьера «Реверанс прошлого»;

- Выставка «Деньги с душой Латвии. Лат»;

- Выставка работ Петра Худобченка «Двинские зарисовки»;

- Художественный зал Леонида Баулина;

- Экспозиция «История Даугавпилсского края»;

- Экспозиция природы.

«Здесь, в Латгалии, где рождается искусство» - юбилейная выставка Даугавпилсской региональной ассоциации художников «20 весна»;

19.00 – 21.00 «Сказки старинной колыбели» – творческая мастерская для маленьких и взрослых посетителей музея.

В музейном дворике:

19.00 - 00.00 Концерт «Мне песню положили в колыбель». В программе: финальный концерт конкурса маленьких исполнителей «Пикс и Пика», ежегодное вручение приза «Друг музея»; выступление творческих коллективов детско-юношеского центра «Jaunība», вокальной студии «Vālodzīte», танцевальной студии «Elegance», Ины Кралики и Латгальского джазового клуба-студии, а так же других таллантливых исполнителей.

00.00 – 00.30 Завершение Ночи музеев: выступление ансамбля колокольчиков “Campanella” (Лиепая) в музейном дворике.



ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА

( ул.18 Новембра 8, Даугавпилс, тел.: +371 65425302)

19.00 – 23.00 осмотр мастерской керамиков;

19.00 – 23.00 осмотр выставки работ Виолеты и Виргилиюса Гаспарайтисов;

19.00 – 23.00 осмотр коллекции закаленной керамики.

ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

(ул. Варшавас 28, Даугавпилс, тел.: +371 27766655, www.dsr.lv)

«КОЛЫБЕЛЬ НОВЫХ ИДЕЙ»

16.00 – 19.00

- осмотр нового экспозиционного зала в историческом пороховом складе;

- открытие ворот нового хода и развлекательная программа в нижнем дворике;

- презентация проекта смотровой площадки;

- фильм о процессе создания дроби, демонстрация исторических фотографий.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДАУГАВПИЛССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(ул.Варшавас 26a, Даугавпилс, тел.: +371 65437943, www.dmk.lv)

16.00 – 21.00 Осмотр исторической экспозиции, развлекательная программа (мастер-классы, фотографирование и др.) для детей и взрослых.

ДАУГАВПИЛССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МАРТИНА ЛЮТЕРА

(ул.18 Новембра 66, Даугавпилс, тел.: +371 26315707, +371 29492588, www.luterakatedrale.lv)

17.00 – 23.00

- осмотр храма, посещение башни.

МУЗЕЙ ШМАКОВКИ

(ул.Ригас 22a, Даугавпилс, тел.: +371 65422818, +371 26444810, www.smakovka.lv)

«РАСКАЧАЙ НОЧЬ МУЗЕЕВ В МУЗЕЕ ШМАКОВКИ»

16.00 – 21.00

16.00 – 16.40, 16.40 – 17.20, 17.20 – 18.00, 18.20 – 19.00, 19.00 – 19:40, 19.40 – 20.20, 20.20 – 21.00 экскурсии в сопровождении гида на латышском языке (максимальное количество человек в группе – 50) и на русском языке (максимальное количество человек в группе – 50).

*** Количество человек ограничено, учитывая вместимость помещений экспозиции.

МУЗЕЙ «ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ»

(ул.Циетокшня 38, Даугавпилс, тел.: +371 29548760)

“СИНАГОГА – КОЛЫБЕЛЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА”:

19 мая

20.00 – 21.20, 21.30 – 22.50, 23.00 – 00.15 Рассказ «Синагога – колыбель еврейского народа» (Свиток торы. Еврейские традиции, праздники, блюда, маца). Осмотр экспозиции музея.

20 мая

10.00 – 12.00 Выступление вокального ансамбля еврейской общины «Mazl Tov» («Счастья Вам»). Рассказ «Синагога – колыбель еврейского народа» (Свиток торы. Еврейские традиции, праздники, блюда, маца). Осмотр экспозиции музея.

Масштабные и разнообразные мероприятия будут проходить в Даугавпилсской крепости.

ДАУГАВПИЛССКАЯ КРЕПОСТЬ

(Центр информации и культуры Даугавпилсской крепости, ул.Николая 5, Даугавпилс, тел.: +371 65424043, https://www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/)

«КОЛЫБЕЛЬ ЛАТВИЙСКОЙ АРМИИ И ОФИЦЕРОВ В ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ»

18.00 Открытие фотовыставки «Дороги пейзажей столетия Латвии глазами молодежи» в сотрудничестве с Южнолатгальским центром поддержки негосударственных организаций и Латгальским регионом планирования (ул.Хоспиталя 6);

19.00 - 24.00 Осмотр исторического здания военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);

19.00 - 24.00 Фотовыставка «Межвоенный период в Даугавпилсской крепости» в здании исторической капелы военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);

19.30 и 20.00 30-минутная лекция о биографии Яниса Балодиса в память о колыбели его карьеры – службе в Двинской (Даугавпилсской) крепости. В 19.30 – на латышском языке, в 20.00 – на русском языке. В здании исторической капелы военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);

Приходите со своими фонариками!

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

(ул.Николая 3a, Даугавпилс, тел.: +371 20127472, https://www.facebook.com/siksparni/, siksparni.lv )

«КОЛЫБЕЛЬ ПРИРОДЫ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ»

19.00 – 23.00 Познакомься с природой Даугавпилсской крепости в оборонительном рве. Почувствуй себя летучей мышью. Рассказы об обитателях оборонительных рвов и валов крепости в палатке у моста Николаевских ворот.

«БАЛ МАРТЫ» НА РОДИНЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I

«В этих краях была колыбель Марты»

18.00-24.00

- Конкурс старинных нарядов;

- Скавронска – Цируле. Звуковые пейзажи с птицами и народной музыкой;

- Демонстрация ремесел и ярмарка;

- Экскурсия – квест «Сокровища Марты»;

- Поющие часы Марты;

- Мастер-классы старинных-современных танцев с «Ballour», «SoulDance», школой танцев Елены Пастернак, «STOP TIME Dance Studio».

- Экспоцизии – экскурс в историю: «Видеофильм Марта – Екатерина I», выставка «Колыбель», «Выставка старинных предметов», «Печатно-книжная мастерская», «Марта – прачка. Мир пузырей», «Даугава, Балтийское море, корабли, лодки», «Дамский рай», «Детский рай», «Мастер-класс кузнеца».

- Детский квартал: Школа принцесс. Военный игры мальчиков. Сладкий уголок.

- «Летний сад» - танцы и живые скульптуры.

- Праздничный парад – карнавал. Прибытие Петра I и Екатерины.

«Большой бал» - танцы, балет, опера.

- Исторический салют и фейерверк.

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА МАРКА РОТКО

(ул.Михаила 3, Даугавпилс, тел.: +371 654 30248, +371 654 30273, www.rothkocenter.com)

“IEšūpošanās”

Даугавпилсский центр искусства Марка Ротко в Ночь музеев как портал между космосом и землей раскачает и перенесет в мир искусства, позволив забыться и открыв небывалое и новое в искусстве.

19.00 – 24.00

- выставка художников Латгальского региона «Еще одна весна - паводок»;

- персональная выставка Русуданы Кхизанишвили (Грузия) «Устройство преобразования»;

- Pashmin Art Gallery (Германия) Петра Лангсдорф, Свен Хофман «Что такое рисунок? Жизнь и искусство аосприятия».

! Вход платный:

19.00 – 24.00 Постоянная экспозиция «Марк Ротко. Жизнь и искусство»



Впервые примет участие в Ночи музеев общество “Young Folks Daugavpils”. Молодые люди устроят в парке Дубровина перформанс – экскурсию по несуществующему музею “....ŠŠŠŠŪŪŪPŌŌŌŌ....”.

В программе:

20.00 – 22.00

- Театральная игра. Действия с «экспонатами»;

- Мастер-классы для детей и молодежи;

- Музыкальный перформанс, театральный перформанс;

- «Рассказ о нас»

Дополнительная информация: +371 28864153,+371 29549596, www.facebook.com/make.borsc.not.war,

www.facebook.com/Young-Folks-Daugavpils

Центр компетенции профессионального образования Даугавпилсская средняя школа Дизайна и искусств «SAULES SKOLA» (ул.Саулес 6/8, Даугавпилс) подготовил обширную программу, предлагая даугавпилчанам и гостям города 19 мая принять участие в ДНЕ открытых дверей и НОЧИ музеев: в первой половине дня у всех будет возможность ознакомиться с образовательными программами школы и принять участие в творческих мастерских, а вечером – посетить показ мод, увидеть выступление школьного ансамбля «AKVARELIS», а так же посетить выставку работ воспитанников школы.

В программе:

13.00 – 16.00 Знакомство с программами образования и творческие мастерские в школе;

14.00 – 16.00 Гончарная мастерская для детей на площадке перед школой;

16.00 – 21.00 Экскурсии по школе и посещение выставок;

20.00 – 20.30 ПОКАЗ НЕ-традиционной МОДЫ у школы.

Дополнительная информация: тел.: +371 20217446, www.saules.lv.

Чтобы не потеряться в вихре чудес Ночи музеев, 19 мая на местах проведения мероприятий будут выдаваться карты Ночи музеев, которые помогут найти дорогу к наиболее интересным объектам. Они будут доступны так же на домашних страничках Даугавпилсского самоуправления www.daugavpils.lv, Даугавпилсского краеведческого и художественного музея www.dnmm.lv и Даугавпилсского туристического информационного центра www.visitdaugavpils.lv.

В ночь с 19 на 20 мая так же будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, о которых будет сообщено дополнительно.

Чудесной всем Ночи музеев – 2018!

Daugavpils.lv