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Новости Культура | 15 мая 2018 | 19:24
Ночь музеев – 2018 в Даугавпилсе
В рассказе о столетии Латвии, который начался в 2017 году и продолжится до 2021 года, лейт-мотивом 2018 года стало «Рождение». Поэтому в этом году тема Ночи музеев – «КОЛЫБЕЛЬ».
Существование каждого народа и нации обеспечивает колыбель. Смысл основания и существования государства кроется в заботе о колыбели семьи, рода и всего народа. В год столетия Латвии в Ночь музеев будем отдавать почести создателям и хранителям колыбелей!
В Даугавпилсе пережить чудеса Ночи музеев 19 мая приглашают 12 туристических объектов, обществ и учреждений образования.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(ул.Ригас 8, Даугавпилс, тел.: +371 654 24155, +371 20203713, www.dnmm.lv)
«ЗДЕСЬ СУДЬБОНОСНАЯ РЕКА ВЕКАМИ КОЛЫБЕЛЬНУЮ ПОЁТ»
Двери музея распахнутся в 19.00.
В музее:
19.00 – 24.00
Колыбель историй предков: осмотр исторической экспозиции музея:
- Выставка, посвященная столетию Латвии «Рассказы свободы: история семьи – история Латвии»;
- Выставка старинных утюгов из частной коллекции Ивана Матеша «Рассказ старого утюга»;
- Выставка из фондов музея «Пусть музыка звучит»;
- Выставка «Дорога к храму»;
- Выставка интерьера «Реверанс прошлого»;
- Выставка «Деньги с душой Латвии. Лат»;
- Выставка работ Петра Худобченка «Двинские зарисовки»;
- Художественный зал Леонида Баулина;
- Экспозиция «История Даугавпилсского края»;
- Экспозиция природы.
«Здесь, в Латгалии, где рождается искусство» - юбилейная выставка Даугавпилсской региональной ассоциации художников «20 весна»;
19.00 – 21.00 «Сказки старинной колыбели» – творческая мастерская для маленьких и взрослых посетителей музея.
В музейном дворике:
19.00 - 00.00 Концерт «Мне песню положили в колыбель». В программе: финальный концерт конкурса маленьких исполнителей «Пикс и Пика», ежегодное вручение приза «Друг музея»; выступление творческих коллективов детско-юношеского центра «Jaunība», вокальной студии «Vālodzīte», танцевальной студии «Elegance», Ины Кралики и Латгальского джазового клуба-студии, а так же других таллантливых исполнителей.
00.00 – 00.30 Завершение Ночи музеев: выступление ансамбля колокольчиков “Campanella” (Лиепая) в музейном дворике.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА
( ул.18 Новембра 8, Даугавпилс, тел.: +371 65425302)
19.00 – 23.00 осмотр мастерской керамиков;
19.00 – 23.00 осмотр выставки работ Виолеты и Виргилиюса Гаспарайтисов;
19.00 – 23.00 осмотр коллекции закаленной керамики.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
(ул. Варшавас 28, Даугавпилс, тел.: +371 27766655, www.dsr.lv)
«КОЛЫБЕЛЬ НОВЫХ ИДЕЙ»
16.00 – 19.00
- осмотр нового экспозиционного зала в историческом пороховом складе;
- открытие ворот нового хода и развлекательная программа в нижнем дворике;
- презентация проекта смотровой площадки;
- фильм о процессе создания дроби, демонстрация исторических фотографий.
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДАУГАВПИЛССКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ул.Варшавас 26a, Даугавпилс, тел.: +371 65437943, www.dmk.lv)
16.00 – 21.00 Осмотр исторической экспозиции, развлекательная программа (мастер-классы, фотографирование и др.) для детей и взрослых.
ДАУГАВПИЛССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МАРТИНА ЛЮТЕРА
(ул.18 Новембра 66, Даугавпилс, тел.: +371 26315707, +371 29492588, www.luterakatedrale.lv)
17.00 – 23.00
- осмотр храма, посещение башни.
МУЗЕЙ ШМАКОВКИ
(ул.Ригас 22a, Даугавпилс, тел.: +371 65422818, +371 26444810, www.smakovka.lv)
«РАСКАЧАЙ НОЧЬ МУЗЕЕВ В МУЗЕЕ ШМАКОВКИ»
16.00 – 21.00
16.00 – 16.40, 16.40 – 17.20, 17.20 – 18.00, 18.20 – 19.00, 19.00 – 19:40, 19.40 – 20.20, 20.20 – 21.00 экскурсии в сопровождении гида на латышском языке (максимальное количество человек в группе – 50) и на русском языке (максимальное количество человек в группе – 50).
*** Количество человек ограничено, учитывая вместимость помещений экспозиции.
МУЗЕЙ «ЕВРЕИ В ДАУГАВПИЛСЕ И ЛАТГАЛИИ»
(ул.Циетокшня 38, Даугавпилс, тел.: +371 29548760)
“СИНАГОГА – КОЛЫБЕЛЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА”:
19 мая
20.00 – 21.20, 21.30 – 22.50, 23.00 – 00.15 Рассказ «Синагога – колыбель еврейского народа» (Свиток торы. Еврейские традиции, праздники, блюда, маца). Осмотр экспозиции музея.
20 мая
10.00 – 12.00 Выступление вокального ансамбля еврейской общины «Mazl Tov» («Счастья Вам»). Рассказ «Синагога – колыбель еврейского народа» (Свиток торы. Еврейские традиции, праздники, блюда, маца). Осмотр экспозиции музея.
Масштабные и разнообразные мероприятия будут проходить в Даугавпилсской крепости.
ДАУГАВПИЛССКАЯ КРЕПОСТЬ
(Центр информации и культуры Даугавпилсской крепости, ул.Николая 5, Даугавпилс, тел.: +371 65424043, https://www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis/)
«КОЛЫБЕЛЬ ЛАТВИЙСКОЙ АРМИИ И ОФИЦЕРОВ В ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ»
18.00 Открытие фотовыставки «Дороги пейзажей столетия Латвии глазами молодежи» в сотрудничестве с Южнолатгальским центром поддержки негосударственных организаций и Латгальским регионом планирования (ул.Хоспиталя 6);
19.00 - 24.00 Осмотр исторического здания военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);
19.00 - 24.00 Фотовыставка «Межвоенный период в Даугавпилсской крепости» в здании исторической капелы военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);
19.30 и 20.00 30-минутная лекция о биографии Яниса Балодиса в память о колыбели его карьеры – службе в Двинской (Даугавпилсской) крепости. В 19.30 – на латышском языке, в 20.00 – на русском языке. В здании исторической капелы военного госпиталя (ул.Хоспиталя 6);
Приходите со своими фонариками!
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
(ул.Николая 3a, Даугавпилс, тел.: +371 20127472, https://www.facebook.com/siksparni/, siksparni.lv )
«КОЛЫБЕЛЬ ПРИРОДЫ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ»
19.00 – 23.00 Познакомься с природой Даугавпилсской крепости в оборонительном рве. Почувствуй себя летучей мышью. Рассказы об обитателях оборонительных рвов и валов крепости в палатке у моста Николаевских ворот.
«БАЛ МАРТЫ» НА РОДИНЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I
«В этих краях была колыбель Марты»
18.00-24.00
- Конкурс старинных нарядов;
- Скавронска – Цируле. Звуковые пейзажи с птицами и народной музыкой;
- Демонстрация ремесел и ярмарка;
- Экскурсия – квест «Сокровища Марты»;
- Поющие часы Марты;
- Мастер-классы старинных-современных танцев с «Ballour», «SoulDance», школой танцев Елены Пастернак, «STOP TIME Dance Studio».
- Экспоцизии – экскурс в историю: «Видеофильм Марта – Екатерина I», выставка «Колыбель», «Выставка старинных предметов», «Печатно-книжная мастерская», «Марта – прачка. Мир пузырей», «Даугава, Балтийское море, корабли, лодки», «Дамский рай», «Детский рай», «Мастер-класс кузнеца».
- Детский квартал: Школа принцесс. Военный игры мальчиков. Сладкий уголок.
- «Летний сад» - танцы и живые скульптуры.
- Праздничный парад – карнавал. Прибытие Петра I и Екатерины.
«Большой бал» - танцы, балет, опера.
- Исторический салют и фейерверк.
ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА МАРКА РОТКО
(ул.Михаила 3, Даугавпилс, тел.: +371 654 30248, +371 654 30273, www.rothkocenter.com)
“IEšūpošanās”
Даугавпилсский центр искусства Марка Ротко в Ночь музеев как портал между космосом и землей раскачает и перенесет в мир искусства, позволив забыться и открыв небывалое и новое в искусстве.
19.00 – 24.00
- выставка художников Латгальского региона «Еще одна весна - паводок»;
- персональная выставка Русуданы Кхизанишвили (Грузия) «Устройство преобразования»;
- Pashmin Art Gallery (Германия) Петра Лангсдорф, Свен Хофман «Что такое рисунок? Жизнь и искусство аосприятия».
! Вход платный:
19.00 – 24.00 Постоянная экспозиция «Марк Ротко. Жизнь и искусство»
Впервые примет участие в Ночи музеев общество “Young Folks Daugavpils”. Молодые люди устроят в парке Дубровина перформанс – экскурсию по несуществующему музею “....ŠŠŠŠŪŪŪPŌŌŌŌ....”.
В программе:
20.00 – 22.00
- Театральная игра. Действия с «экспонатами»;
- Мастер-классы для детей и молодежи;
- Музыкальный перформанс, театральный перформанс;
- «Рассказ о нас»
Дополнительная информация: +371 28864153,+371 29549596, www.facebook.com/make.borsc.not.war,
www.facebook.com/Young-Folks-Daugavpils
Центр компетенции профессионального образования Даугавпилсская средняя школа Дизайна и искусств «SAULES SKOLA» (ул.Саулес 6/8, Даугавпилс) подготовил обширную программу, предлагая даугавпилчанам и гостям города 19 мая принять участие в ДНЕ открытых дверей и НОЧИ музеев: в первой половине дня у всех будет возможность ознакомиться с образовательными программами школы и принять участие в творческих мастерских, а вечером – посетить показ мод, увидеть выступление школьного ансамбля «AKVARELIS», а так же посетить выставку работ воспитанников школы.
В программе:
13.00 – 16.00 Знакомство с программами образования и творческие мастерские в школе;
14.00 – 16.00 Гончарная мастерская для детей на площадке перед школой;
16.00 – 21.00 Экскурсии по школе и посещение выставок;
20.00 – 20.30 ПОКАЗ НЕ-традиционной МОДЫ у школы.
Дополнительная информация: тел.: +371 20217446, www.saules.lv.
Чтобы не потеряться в вихре чудес Ночи музеев, 19 мая на местах проведения мероприятий будут выдаваться карты Ночи музеев, которые помогут найти дорогу к наиболее интересным объектам. Они будут доступны так же на домашних страничках Даугавпилсского самоуправления www.daugavpils.lv, Даугавпилсского краеведческого и художественного музея www.dnmm.lv и Даугавпилсского туристического информационного центра www.visitdaugavpils.lv.
В ночь с 19 на 20 мая так же будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, о которых будет сообщено дополнительно.
Чудесной всем Ночи музеев – 2018!
Daugavpils.lv
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