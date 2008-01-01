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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 мая 2018 | 19:22
Музей Шмаковки приглашает на Ночь музеев
19 мая пройдёт международная акция «Ночь музеев», в рамках которой второй раз участие примет Музей Шмаковки.
Музей Шмаковки приглашает жителей Даугавпилса и гостей города посетить бесплатные экскурсии на латышском и русском языках, которые пройдут 19 мая с 16:00 до 21:00.
Расписание экскурсий: 16:00 – 16:40; 16:40 – 17:20; 17:20 – 18:00; 18:00 – 18:20 – технический перерыв; 18:20 – 19:00; 19:00 – 19:40; 19:40 – 20:20; 20:20 – 21:00. С учетом вместимости помещений, количество посетителей в одной группе 50 человек.
Музей Шмаковки в Даугавпилсе является самым современным музеем Латвии, рассказывающем о традиционном напитке – шмаковке. В музее можно узнать о процессе приготовления шмаковки, заглянуть в страницы истории Даугавпилса и Латгале, посмотреть интерактивную экспозицию, а также аутентичные и современные производственные устройства.
В связи с подготовкой к новому туристическому сезону, в Музее Шмаковки создана новая карта, на которой отображены тосты на 50 языках мира.
После осмотра Музея Шмаковки, жители и гости города приглашаются посетить Бал Марты в Даугавпилской крепости и другие туристические объекты Даугавпилса.
Подробная информация: Туристический информационный центр Даугавпилса, тел. +371 65422818, +371 26444810, info@smakovka.lv, www.visitdaugavpils.lv.
До встречи в Музее Шмаковки!
Daugavpils.lv
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