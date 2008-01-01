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Новости Спорт | 15 мая 2018 | 19:20

ПРИГЛАШАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДРУЖЕСКОМ ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ

Если ты любишь играть в футбол, и готов доказать что в Даугавпилсе любят и умеют играть в эту игру, присоединяйся к дружескому международному матчу и покажи своё мастерство!!!

Участники дружеского матча: сборная Даугавпилса против интернациональной сборной (Румыния, Армения, Турция, Испания и др.).

Матч состоится 2 июня в 14:00 (игра продлиться до 16.00) на футбольном поле около Даугавпилсской 3-ей средней школы (улица Райня 29).

Профессиональный судья будет оценивать честность борьбы между командами. В ходе игры будут определены лучшие игроки.

Приходи побороться за звание Лучшего игрока и не упусти возможность сыграть в футбол с молодежью из разных стран!

В матче может принять участие любой желающий (любого пола и возраста). Каждый участник получит памятную медаль.

Регистрируйся для участия, заполнив анкету – https://tinyurl.com/y8wd8cbf

Если нет возможности зарегистрироваться в интернете, звони на номер 20371892 или 65420019.

Записывайтесь на участие в игре до 24 мая 2018 г.

Торопитесь – количество мест ограничено!

Приходите играть за латвийскую команду! Берите с собой группу поддержки! Давайте покажем, что мы умеем и любим играть в футбол!!!

Организаторы матча:

Общество “Daugavpils Street Culture” в сотрудничестве с обществом ‘’ERFOLG’’ и “Bioetika” в рамках молодёжного проекта ‘’Window to Europe’’ при финансовой поддержке программы Европейского Союза ‘’ERASMUS+”.

 

Контактная информация:

Общество «ERFOLG»

Адрес: ул. Михоэлса 7 – 1а, Даугавпилс

Tел.: 20371892, 65420019

Facebook: https://www.facebook.com/erfolg.biedriba/

www.erfolg.lv

erfolg@inbox.lv

Daugavpils.lv

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